Virtustream lance xStreamCare pour SAP®, plateforme de services de découpage et de masquage des données

Virtustream, une division de Dell Technologies spécialiste du cloud computing pour les grandes entreprises, annonce aujourd'hui le lancement des services de masquage et de découpage des données xStreamcare pour SAP®. Cette offre vise à améliorer la conformité avec l'ensemble de l'environnement informatique, la qualité des données de test, tout en réduisant l'empreinte des systèmes existants et les risques.



Les entreprises du monde entier cherchent à réduire les coûts matériels et opérationnels tout en raccourcissant les cycles de développement. Cependant, la flexibilité et le paramétrage limités de leurs procédures de rafraîchissement actuelles, ajoutés à l'incapacité de rafraîchir les données en temps voulu dans les systèmes de développement, limitent leurs choix de données. Par conséquent, l'empreinte de leur infrastructure, les coûts globaux et le risque de violation de la protection des données restent les mêmes.



Les nouveaux services de masquage et de découpage des données de Virtustream pour SAP résolvent ces problèmes grâce à une implémentation logicielle complète de bout en bout qui offre des capacités flexibles d'extraction de données, de réduction des copies, de masquage et de cryptage. Les clients peuvent facilement créer des ensembles de données hors production en utilisant uniquement celles dont ils ont besoin, ce qui réduit leur empreinte globale sur les données et, par conséquent, leurs coûts. Avec l'aide des spécialistes SAP de Virtustream, ces services experts garantissent que les données de test récentes sont plus sûres, plus fiables et disponibles plus rapidement.



"Les entreprises agiles ont besoin d'environnements de test hors production rapides, flexibles et rentables", déclare Rob Scott, Vice-President, Managed Professionals Services de Virtustream. "Les nouveaux services de masquage et de découpage des données de Virtustream pour SAP offrent des temps de réponse plus rapides et une flexibilité accrue, tout en réduisant les systèmes de non-production, ce qui contribue à atténuer considérablement les risques et à réduire les coûts opérationnels“, poursuit-il.



Améliorer l'agilité grâce à une solution logicielle tout-en-un



La nouvelle offre de Virtustream pour SAP offrent une solution logicielle, fonctionnelle et sécurisée, avec une gestion complète du cycle de vie des données de test des applications SAP, y compris les exigences de mise en œuvre, de support et d'infrastructure. Ces services comprennent :



1. Le rafraîchissement rapide des données de non production : rafraîchissement simplifié et automatisé des données, avec la possibilité de copier le contenu complet ou sélectionné dans un système SAP unique ou multi-clients. En outre, ce rafraîchissement préserve les configurations existantes entre les clients (par défaut) et spécifiques aux clients (en option) sur le système cible.



2. La réduction et le découpage les données : réduit considérablement la taille des données dans les systèmes hors production et permet une extraction flexible des données pour des cas de test spécifiques ou pour le dépannage, comme la sélection des données de temps ou par “business object”.



3. Le masquage des données dans les systèmes hors production : anonymise et crypte les données personnelles sensibles pour aider les organisations à répondre aux exigences de conformité réglementaire du gouvernement, comme la RGPD et d'autres politiques de confidentialité des données.



Le modèle "One-Hand-to-Shake" de Virtustream pour fluidifier les opérations



En faisant appel aux spécialistes SAP de Virtustream pour prendre en charge la gestion et les interventions sur la solution, les entreprises peuvent bénéficier d'un processus reproductible, cohérent et complet qui :



Accélère l'innovation : apporte la vitesse et la flexibilité nécessaires pour automatiser l'approvisionnement en données de test, permettre l’extraction de données, réduire leut volume et améliorer leur temps de transfert afin que les équipes disposent des données les plus récentes sur les systèmes de test et de développement.

Optimise les coûts : réduit la quantité de données dans les systèmes hors production pour réduire les coûts d'infrastructure, rationaliser les tests et maximiser les coûts opérationnels avec moins de temps et d'efforts nécessaires pour rafraîchir les systèmes de test.

Réduit les risques : réduire considérablement le temps nécessaire à la mise en oeuvre des projets, à la confidentialité des données, à la reduction des risques et à la conformité dans tout l'environnement informatique, grâce à des modules prédéfinis et prêts à l'emploi qui cryptent les informations personnelles identifiables (IPI).



Intégré au catalogue de solutions xStreamCare Services™, l’offre de Virtustream pour la gestion du transfert des exigences SAP vers les experts de Virtustream afin de simplifier les opérations tout en améliorant la qualité globale des tests. Les services xStreamCare s'appuient sur la grande expérience de la société en matière de soutien à la migration de milliers d'applications SAP vers le cloud grâce à une approche industrialisée et éprouvée en quatre phases. Cette suite complète de services professionnels et gérés aide les clients à moderniser leurs applications critiques dans le cloud, et comprend des services personnalisés en gants blancs pour la planification, la migration, l'intégration et l'optimisation.