Visual.ly lève 2 millions de dollars

La société Visual.ly qui propose de recenser et de comparer les meilleures infographies et représentations interactives de données annonce une levée de fonds de 2 millions de dollars. Il s'agit encore d'une jeune entreprise, qui n'emploie qu'une dizaine de personnes et a lancé son activité il y a quelques mois.Mais l'entreprise est également confrontée à une question de nom. Le ".ly" sur lequel elle s'appuie regroupe les noms de domaines Libyens. La situation depuis plusieurs mois dans le pays fait craindre à l'entreprise qu'elle ne soit confrontée à des difficultés, techniques ou éthiques. Un site Web (vb.ly) aurait déjà été supprimé par les autorités parce qu'il ne respectait pas les principes de la loi islamique, il faut dire qu'il s'agissait d'un réducteur d'URLs réservé aux pages à contenu pornographique.Mais Visual.ly s'interroge sur l'opportunité de conserver un nom de domaine susceptible d'être rayé de la carte, ou imposant de mettre en place un comité de surveillance religieux pour vérifier les contenus publiés sur le site.Pour en savoir plus sur Visual.ly et les représentations graphiques, jetez un oeil à leur vidéo promotionnelle reprise ci-dessus.