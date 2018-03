Vitesse et agilité aideront les marques à tirer profit de la confiance retrouvée des consommateurs

Malheureusement, la multiplication des canaux et des appareils complique sérieusement la tâche des spécialistes du marketing. Pour obtenir les mêmes résultats que ceux issus de la diffusion de spots télévisés par le passé, les marques doivent désormais gérer un nombre de canaux et de stratégies bien plus conséquent. Leurs résultats commerciaux dépendent en effet de leur capacité à proposer une expérience centrée sur le client.



Pour renforcer l'engagement sur les différents points de contact, les marques doivent pouvoir suivre leurs campagnes tout au long de leur déroulement. Lorsqu'elles obtiennent des informations suffisamment rapidement, elles peuvent ajuster leurs campagnes en quasi-temps réel pour optimiser les dépenses marketing et proposer des expériences plus pertinentes à leurs clients.



La solution ? L'attribution algorithmique



En dépit d'une fragmentation accrue et de la multiplication continuelle des canaux, l'écosystème marketing est aujourd'hui plus simple à mesurer grâce à l'attribution multicontact. En s'appuyant sur cette stratégie, les spécialistes du marketing peuvent suivre l'activité tout au long du parcours client et allouer des crédits partiels à chaque point de contact responsable de conversions. La mesure peut être réalisée sur tous les canaux adressables disposant de données propres à chaque utilisateur, comme les e-mails, le référencement payant, l'affichage publicitaire en ligne, la TV ou la radio numérique et le publipostage. Les modèles algorithmiques les plus évolués peuvent être actualisés quotidiennement pour produire des indicateurs parfaitement à jour. Ils peuvent par ailleurs intégrer des attributs d'audience permettant de mieux comprendre la performance sur chaque segment d'audience.



Ces informations précises et basées sur l'audience permettent aux spécialistes du marketing de réagir plus rapidement en ajustant leurs stratégies et en réallouant les budgets aux canaux et stratégies les plus efficaces pour chaque type d'audience. Grâce à cette optimisation accélérée, les marques sont à même de répondre aux évolutions du comportement des consommateurs et de générer un retour sur investissement maximal. Parallèlement, elles peuvent proposer de la valeur aux clients et prospects qui leur font confiance et leur accordent leur fidélité.



Le temps réel, un facteur clé



Certains spécialistes du marketing doutent de la pertinence de l'attribution en temps réel, car ils estiment que chaque canal marketing suit son propre rythme et que certains nécessitent plus de temps pour déclencher une action ou influencer le comportement des consommateurs. Ils jugent par ailleurs que même en disposant des données en temps réel, plusieurs jours peuvent s'écouler avant la confirmation de l'achat d'un produit ou de l'exécution d'une autre action de conversion. Pourtant, les rythmes variables des différents canaux marketing ne nuisent en rien à l'intérêt d'indicateurs précis et à jour. Tant que les marques disposent des informations les plus récentes, elles peuvent optimiser leurs campagnes au bon moment et selon la fréquence appropriée. En fin de compte, les données en temps réel permettent de mettre en œuvre un marketing pertinent.



Par ailleurs, le consommateur est aujourd'hui pressé par le temps et facilement distrait. Les interactions peu pertinentes et sans cohérence ne peuvent que l'agacer. Les marques n'adoptant pas l'attribution en temps réel risquent de voir leurs clients rapidement les quitter au profit de la concurrence. Les informations en temps réel permettent aux spécialistes du marketing de répondre rapidement à l'aide de messages contextuels, d'offres et d'actions à la fréquence appropriée et de proposer ainsi aux clients l'expérience qu'ils attendent.



Alors que la confiance des consommateurs ne cesse d'augmenter, les marques doivent intervenir maintenant pour interagir avec leurs audiences par l'intermédiaire de messages pertinents et ciblés, envoyés au bon moment et sur le meilleur canal. L'attribution en temps réel propose les informations de performance granulaires dont les spécialistes du marketing ont besoin pour optimiser leurs campagnes, avec la vitesse et l'agilité qu'attend désormais le consommateur moderne.