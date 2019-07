Western Digital obtient la certification SAP HANA pour sa gamme de baies IntelliFlash, permettant aux entreprises d’accélérer les analyses en temps réel

Western Digital (NASDAQ : WDC) annonce la certification de son offre de baies 100 % flash IntelliFlash en tant que solution de stockage d’entreprise pour la plateforme SAP HANA®. La gamme IntelliFlash de baies 100 % flash clés en main permet aux entreprises utilisatrices de SAP HANA de réduire le coût du traitement de données, d’analyser celles-ci en continu et d’obtenir des résultats plus rapidement.



Les grandes entreprises s’appuient de plus en plus sur la plateforme SAP HANA pour la création, le déploiement et l’exploitation d’applications d’analytique prédictive en temps réel dans le cadre de leur activité. Alors que le volume et l’importance des données ne cessent de croître, il n’a jamais été aussi crucial pour les entreprises de continuer à valoriser celles-ci et à en tirer des analyses en temps réel. En combinant les capacités de traitement en mémoire de SAP HANA avec les workflows éprouvés de stockage primaire de classe entreprise des systèmes 100 % flash IntelliFlash, les entreprises clientes peuvent adapter les performances et l’efficacité de leur infrastructure analytique aux workloads applicatifs de nouvelle génération.



Efficacité, haut débit et latence réduite sur une seule et même plateforme



La gamme IntelliFlash de Western Digital simplifie le stockage et la gestion des données SAP HANA critiques, permettant ainsi aux entreprises de consolider plusieurs pétaoctets d’informations sur une seule et même plateforme, pour assurer une efficacité maximale du stockage tout en obtenant un débit extrêmement élevé et une latence réduite. Le traitement transactionnel en ligne (OLTP) comme le traitement analytique en ligne (OLAP) peuvent se dérouler en parallèle sur la même baie IntelliFlash.



« Un nombre croissant d’entreprises à travers le monde a recourt à la vitesse et aux avantages économiques exceptionnels des systèmes IntelliFlash pour exécuter des applications en temps réel et des bases de données en mémoire, afin d’accélérer leurs décisions grâce à l’analytique », commente Stefaan Vervaet, directeur solutions et alliances de Western Digital Data Center Systems. « Western Digital est heureux d’offrir aux entreprises utilisatrices de SAP HANA une solution totalement certifiée et personnalisable qui leur apporte le niveau élevé de performances et de disponibilité qu’elles attendent d’une solution stockage d’entreprise. »



Une gamme de baie IntelliFlash NVMe™, 100 % flash et hybrides



La gamme IntelliFlash de Western Digital propose des solutions clés en main aux entreprises cherchant à combiner hautes performances, consolidation massive des données, prévention intégrée des sinistres et gestion simplifiée des données. Cette gamme comprend notamment l’une des premières baies flash NVMe unifiées, IntelliFlash N-Series, qui met à profit la vitesse et l’efficacité de NVMe pour délivrer jusqu’à trois fois les performances des baies 100 % flash non NVMe, avec une latence pouvant descendre à 200 microsecondes.



Toutes les baies IntelliFlash conservent les données sur différents niveaux de stockage flash rapide afin d’accélérer les performances au maximum et de garantir une réactivité constante. S’appuyant sur le jeu étendu de services de données du système d’exploitation IntelliFlash OS 3.9, notamment la compression et la déduplication en ligne, ainsi que sur la prise en charge native des protocoles SAN et NAS, les baies IntelliFlash sont déployées chez des milliers de clients à travers le monde afin d’accélérer les applications courantes dans le traitement transactionnel, l’analytique en temps réel, les bases de données, la virtualisation et les workloads de services de fichiers.



La gamme IntelliFlash est déclinée sur différents paliers de capacité efficace allant jusqu’à 1,3 Po1,2.



Comptant des milliers de clients IntelliFlash à travers le monde, Western Digital a été classé par Gartner parmi les « Visionnaires » dans son étude Magic Quadrant consacrée aux baies flash en 2018³ et a reçu des notes élevées dans le récent rapport Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Solid-State Arrays pour ses baies IntelliFlash4.



Devenez Enterprise Partner de Western Digital



Le programme primé EPP (Enterprise Partner Program) de Western Digital est spécialement conçu pour épauler les intégrateurs systèmes, prestataires de solutions et revendeurs s’adressant à un éventail diversifié de segments du marché informatique et d’applications d’entreprise. Les partenaires intéressés par ce programme sont encouragés à s’y porter candidats afin d’accéder à un choix complet de ressources facilitant la création de solutions qui ciblent des marchés et besoins clients spécifiques, tout en favorisant la croissance de l’activité et une rentabilité maximale.



L’offre complète de Western Digital pour les datacenters comprend les systèmes de stockage hybrides, 100 % flash et NVMe™ IntelliFlash, le système ActiveScale™ de stockage objet cloud à l'échelle du pétaoctet, l’infrastructure composable ouverte OpenFlex™ NVMe-over-Fabric™ (NVMe-oF), les plateformes serveurs et de stockage Ultrastar®, l’Ultrastar Memory Extension Drive ainsi que la gamme de disques durs et de SSD Ultrastar dédiés aux datacenters.