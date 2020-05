Wipro et Nutanix lancent un service de gestion de base de données as-a-Service

Nutanix (NASDAQ : NTNX), un leader du cloud computing, et Wipro, une société de services spécialisée dans les technologies de l’information, du conseil et les processus d’entreprise, annoncent le lancement de l’offre Digital Database Service (DDS). Portée par Wipro, elle est basée sur la solution de gestion des bases de données Nutanix Era et HCI de Nutanix. Cette offre permettra aux entreprises de gérer efficacement les bases de données en optimisant le temps et les efforts des équipes IT.



Les services Digital Database Service (DDS) de Wipro permettent aux entreprises et aux utilisateurs de fournir et de gérer des bases de données avec une plus grande agilité, sans qu’ils aient besoin de connaissances préalables du matériel, du logiciel de base de données et des configurations associées. Il en résulte une accélération du temps de lancement et de déploiement et de gestion des applications d’entreprises, ce qui permet aux administrateurs de bases de données de se concentrer sur les innovations.



DDS donne aux clients l’opportunité de consolider les charges de travail de leurs bases de données sur les infrastructures partagées. Elle favorise l’efficacité, l’agilité, la rentabilité et l’évolutivité dans toute l’entreprise en automatisant et en simplifiant l’administration des bases de données. Cette solution commune de Nutanix et Wipro présente également d’autres avantages :



Une réduction des coûts : DDS permet aux équipes IT de réduire leurs dépenses à travers la réduction des coûts d’acquisition et d’exploitation des bases de données, la consolidation et l’optimisation de l’usage des ressources (contrôle de l’étalement, meilleure gestion du cycle de vie) et une meilleure utilisation du temps des administrateurs de base de données en leur permettant de se concentrer sur les innovations et les optimisations.



Un approvisionnement rapide : L’offre permet de fournir des services de base de données en quelques minutes au lieu de quelques jours en temps normal. Les métiers, les administrateurs de bases de données ou les utilisateurs non informatiques peuvent ainsi consommer le service par le biais d’un portail en libre-service.



Une tarification innovante : Le modèle « as-a-service » rend les coûts prévisibles et faciles à répartir entre les divisions commerciales, ce qui garantit la qualité du service et la satisfaction du client.



La réutilisation : La solution s’intègre à d’autres plateformes de gestion de cloud et d’outils d’orchestration tiers pour faciliter la réutilisation des investissements existants.



L’interopérabilité : DDS gère la prise en charge de plusieurs technologies et versions de bases de données.



« L’offre conjointe de Wipro et de Nutanix apporte agilité, rapidité et flexibilité pour les applications centrales. Les services DDS de Wipro, optimisés par la plate-forme HCI de Nutanix et Era, fournissent des services de bout en bout, allant de la transition à la modernisation, en passant par le déploiement continu et la gestion automatisée du cycle de vie des bases de données d’entreprise, open source et NoSql, » déclare Satish Yadavalli, Vice President, Cloud and Infrastructure Services de Wipro Limited. « Les intégrations sont par ailleurs simplifiées, car les développeurs et les propriétaires d’applications ont accès à un référentiel d’API de services personnalisés. Grâce à cette solution commune, nous sommes en mesure d’aider nos clients communs à optimiser leurs ressources de base de données et le coût des licences. »



« La gestion des bases de données legacy est traditionnellement complexe et requiert des quantités massives de ressources de la part des administrateurs, ce qui leur enlève du temps qu’ils pourraient consacrer à des initiatives plus critiques. Avec des volumes de données qui augmentent de manière exponentielle d’année en année, les opérations de provisionnement, de protection, de correction et de copie des données deviennent encore plus fastidieuses et coûteuses, » explique Bala Kuchibhotla, Vice President and General Manager, Nutanix Era and Business Critical Apps de Nutanix. « Notre partenariat avec Wipro nous aidera à développer des solutions Database-as-a-Service efficaces et élégantes pour nos clients afin de poursuivre notre mission qui est de permettre à toute organisation d’adopter la puissance du cloud. »