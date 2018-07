Wipro s’affilie à l’Energy Web Foundation pour accélérer l’adoption de la Blockchain dans le secteur de l’énergie

« Ravis d’accueillir Wipro dans la communauté EWF, nous sommes particulièrement impatients de travailler en étroite collaboration avec les experts en technologie blockchain et les consultants en matière énergétique de Wipro pour identifier les cas d’utilisation de la blockchain à grande échelle et développer des solutions blockchain d’entreprise à destination des clients »



La charte de l’EWF vise à identifier, documenter et évaluer les cas d’utilisation les plus prometteurs de la technologie blockchain dans le secteur de l’énergie, puis à fournir les fonctionnalités nécessaires à la mise en œuvre de ces cas d’utilisation à grande échelle. La chaîne Web de l’énergie est en position de devenir la norme du marché, car elle assure l’interopérabilité, réduit les coûts et la complexité, aligne les initiatives blockchain actuellement dispersées, et facilite le déploiement de la technologie grâce à des solutions faciles à implémenter.



« Ravis d’accueillir Wipro dans la communauté EWF, nous sommes particulièrement impatients de travailler en étroite collaboration avec les experts en technologie blockchain et les consultants en matière énergétique de Wipro pour identifier les cas d’utilisation de la blockchain à grande échelle et développer des solutions blockchain d’entreprise à destination des clients », a déclaré Jesse Morris, directeur commercial en chef de l’EWF. « La numérisation est l’une des mégatendances qui animent la transformation du réseau électrique et redéfinissent la manière dont les services publics, les gestionnaires de réseau, et autres intervenants interagissent avec ce système extrêmement complexe. L’expertise de Wipro en matière de technologies de l’information, et de conseil constituera un atout pour l’écosystème EWF. »



Subbi Lakshmanan, vice-président principal et directeur informaticien pour les Énergies, Ressources et Services publics chez Wipro Limited a déclaré : « Rejoindre les consortiums EWF reflète notre engagement envers le secteur de l’énergie et notre conviction que les technologies blockchain et alliées telles que l’IdO, l’analytique et l’IA joueront un rôle central en aidant l’industrie à franchir le pas vers une nouvelle économie énergétique, activée par des ressources énergétiques distribuées. Wipro est ravie d’être la seule entreprise technologique de ce consortium qui regroupe certaines des organisations énergétiques les plus visionnaires au monde ».



Habilitée désormais à tirer parti des investissements R&D de l’EWF dans la technologie blockchain, Wipro peut dès à présent avoir accès au système global de blockchain énergétique, approfondir la recherche et le développement des cas d’utilisation, accéder à un écosystème géré de développeurs d’applications, et utiliser les outils de formation d’EWF (régulateurs et standards) pour accélérer l’adoption de la blockchain dans le secteur énergétique.



Krishnakumar N Menon, vice-président, Transformation des services, et responsable du thème Blockchain chez Wipro Limited a ajouté : « Chez Wipro, la blockchain est un thème stratégique axé sur la transformation au niveau de l’entreprise et de l’industrie en créant de nouveaux marchés, en redistribuant les marchés existants et en rationalisant les processus métier. Nous collaborons avec des clients internationaux pour piloter l’adoption de la blockchain dans le monde entier, et aider les clients à créer des réseaux blockchain pour les environnements de production, créant ainsi de la valeur commerciale. Wipro figure dans le « Winner’s Circle » du ‘Rapport HfS Blueprint 2017 sur les services de blockchain de niveau entreprise’. Pour aider nos clients mondiaux, nous continuons d’investir dans le déploiement d’un écosystème complet avec des clients, des partenaires, des universités, des organismes industriels et des start-up. Nous sommes impatients de contribuer activement à la communauté EWF pour accélérer l’adoption de la blockchain dans le secteur de l’énergie ».