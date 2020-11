Wipro signe un contrat avec ThoughtSpot pour des services d'ingénierie logicielle

Dans le cadre de cet engagement de cinq ans, Wipro améliorera divers composants de la plateforme de recherche et d'analyse de ThoughtSpot afin de faciliter le développement de fonctionnalités à grande échelle. Wipro exploitera son cadre EngineeringNXT et son Product POD (modèle accéléré d'ingénierie de produits logiciels), pour fournir des services logiciels rapidement, de manière fiable et sûre. Ces solutions aideront ThoughtSpot à maintenir son avantage concurrentiel en accélérant le lancement de nouvelles versions sur le marché.



"Sur un marché dynamique, l'agilité est devenue un besoin stratégique pour les entreprises afin de conserver l'attention des clients", déclare Harmeet Chauhan, vice-président des services industriels et d'ingénierie de Wipro Limited. "Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés par ThoughtSpot et nous sommes impatients d'accélérer leur capacité à innover à grande échelle. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de nos efforts continus pour améliorer notre valeur dans l'intelligence artificielle, renforcer notre écosystème de cloud computing et développer notre présence croissante aux États-Unis".



"Le marché de l'analyse connaît des bouleversements sans précédents, alors que des technologies comme le cloud et l'IA créent des opportunités massives pour les organisations qui peuvent capitaliser sur ces nouvelles capacités. Chez ThoughtSpot, nous nous sommes engagés à aider nos clients à garder une longueur d'avance, en leur fournissant une technologie simple mais puissante pour permettre à leurs utilisateurs d'exploiter leurs données comme jamais auparavant", a déclaré Sumeet Arora, Vice-président, Responsable de l'ingénierie, ThoughtSpot. "En nous associant à Wipro, nous pourrons exploiter des capacités et une expertise en matière d'ingénierie de produits à forte valeur ajoutée au fur et à mesure de notre développement, et continuer à fournir à nos clients des solutions à la pointe de l'innovation".



Les services industriels et d'ingénierie (IES) de Wipro sont le moteur de son portefeuille de services d'ingénierie. Ces services aident plus de 500 clients dans de nombreux secteurs industriels et verticaux grâce à une plateforme permettant d'innover et de concevoir des produits, des plateformes et des technologies à grande échelle. Cette plateforme d'offres de services, que Wipro appelle "EngineeringNXT”, combine la maturité des processus d'ingénierie, la passion pour les dernières technologies et l'accès à un écosystème diversifié pour apporter de la valeur aux clients à différents stades du cycle de vie du produit ou de la plateforme.