Workday nommé parmi les leaders du Magic Quadrant Gartner dédié aux solutions Cloud de planification et d’analyse financière

Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines, est pour la quatrième fois consécutive reconnu par le cabinet Gartner, Inc. dans l’édition 2020 du Magic Quadrant des solutions Cloud de planification et d’analyse financière1.



Dans l’environnement actuel, les entreprises ont besoin d’une planification continue afin de s’adapter aux conditions économiques, géopolitiques et sanitaires en constante évolution. Les DAF se tournent vers Workday pour bénéficier d’une solution de planification complète qui les aider à modéliser, prévoir et analyser en continu. Workday Adaptive Planning2 fournit un outil de modélisation simple d’utilisation qui permet une planification pour toute l’entreprise afin d’être encore plus agile. Cette solution est déjà utilisée par plus de 5 300 clients, parmi lesquels American Family Insurance, Denny’s, IBM, Microsoft et South Shore Health qui l’utilisent pour gérer leur planification des effectifs, élaborer leur planification financière, commerciale et/ou opérationnelle, le tout dans le Cloud.



Choix et flexibilité pour une planification plus rapide

L’ambition de Workday est de proposer une solution de planification d’excellence aux entreprises de toutes tailles. En déployant la solution de façon autonome ou en l’intégrant à la suite Workday, les entreprises seront en mesure d’accélérer l’adoption de cette solution de planification et de gagner ainsi en agilité dans la transformation digitale de leur fonction Finance. Pour les clients qui choisissent la version autonome, Workday Adaptive Planning a été intégré à des centaines de systèmes HCM, ERP et CRM ainsi qu’à des data warehouses commerciaux ou propriétaires. La solution favorise la combinaison de données financières et opérationnelles en une source d’informations unique et alimente ainsi la planification à l’échelle de l’entreprise toute entière.



Pour les entreprises qui souhaitent intégrer Workday Adaptive Planning à une transformation plus large de la fonction Finance, Workday propose un portefeuille de solutions à l’intention des directions financières, notamment Workday Financial Management, Workday Prism Analytics, Workday Accounting Center et des solutions de Spend Management. Ensemble, ces applications offrent un système complet de planification, d’analyse, de consolidation couvrant les processus métiers tels que le record to report, contract to cash, et source to pay, donnant la possibilité aux clients de standardiser leurs processus et de répondre avec agilité aux défis du monde actuel.



Une planification d’entreprise qui innove en continu

Workday investit sans relâche dans la planification d’entreprise afin d’aider ses clients à surmonter les difficultés inédites posées par un avenir incertain. Voici quelques avancées notables:



Innovation produit continue. Depuis un an, les nouvelles fonctionnalités et capacités du produit Workday Adaptive Planning ont été axées sur le Machine Learning, la visualisation et l’intégration. Avec des mises à jour automatiques deux fois par an et des mises à jour hebdomadaires, ces innovations confirment la facilité d'utilisation de Workday Adaptive Planning, tout en offrant des capacités de modélisation encore plus sophistiquées et de nouveaux niveaux de visibilité sur les performances de l'entreprise. Les clients peuvent désormais détecter automatiquement les erreurs dans les hypothèses de planification, voir de manière interactive les changements dans les tableaux et graphiques avec les modifications de données, et fournir facilement des plans dans toute l'organisation en un clic.



Évolutivité des entreprises. Workday Adaptive Planning continue à se développer pour aider les grandes entreprises clientes à modéliser et planifier leurs activités à l'échelle de l'entreprise. Son moteur « in-memory » est parfaitement adapté aux entreprises dont les opérations exigeantes se répartissent aux quatre coins du globe, encore plus particulièrement dans le contexte actuel où une planification détaillée pour un large éventail de scénarios est nécessaire. De plus, Workday peut compter sur des partenaires renommés et certifiés sur Workday Adaptive Planning, tels qu’Accenture, Deloitte et KPMG, offrant ainsi plus d’options de déploiement à ses clients. Ces partenaires garantissent une assistance et des services adaptés aux grandes entreprises qui migrent vers une infrastructure dans le Cloud.



Solutions de retour au travail. Les Directions Finance et RH sont en première ligne pour évaluer les options et les impacts associés au retour au travail, y compris la manière dont l'entreprise peut se développer et réagir différemment à l'avenir lors d’imprévus. Workday propose des solutions pour assurer le retour au travail, intégrant la planification des effectifs (workforce planning), la planification du retour sur le lieu de travail et la planification financière, donnant ainsi aux entreprises toute l’agilité nécessaire pour naviguer en ces temps incertains.

Reconnaissance client

La plateforme Gartner Peer Insights documente l’expérience client grâce aux évaluations et commentaires des pairs. Au 6 octobre 2020, la note moyenne attribuée par les clients s’élève à 4,9 sur 5, sur la base de 22 évaluations pour le marché des solutions Cloud de planification et d’analyse financières. Voici quelques commentaires :



“Excellent outil de planification : le meilleur, et de loin, sur le marché,” — Directeur financier, secteur de la santé [lire le commentaire complet]

“Workday Adaptive Planning est une solution de planification financière dont la sécurité intégrée en simplifie le déploiement. L’intégration de données externes a été très simple et s’est déroulée sans encombre.”— Directeur financier senior, secteur des services [lire le commentaire complet]

Commentaires

“Avec la pandémie, le rôle de la planification a changé du jour au lendemain, et les processus de planification d’entreprise sont devenus des fonctions vitales,” déclare Kshitij Dayal, General Manager, Planning Products, Workday. “Que ce soit comme produit autonome ou intégré à la suite Workday, Workday Adaptive Planning s’adapte à toutes les organisations et leur donne l’agilité nécessaire pour réussir dans le contexte actuel. Nous pensons que c’est parce que nous proposons une solution puissante, capable d’accompagner les plus grandes entreprises internationales dans leur exercice de planification continue, que nous avons été nommés parmi les leaders du Magic Quadrant de Gartner dédié aux solutions Cloud de planification et d’analyse financière.”



“Au début de la pandémie, nous avons enregistré en une semaine une baisse de 50 % des revenus issus de nos patients en un mois, en raison de l’annulation des interventions chirurgicales non urgentes et à une forte baisse des passages aux urgences,” déclare Alex Dali, CFO chez ApolloMD, leader sur le marché de la sous-traitance des soins de santé. “Heureusement ApolloMD avait déjà opté pour un processus de planification continue utilisant Workday Adaptive Planning. D’abord pris au dépourvu, notre équipe a réussi à réagir en un rien de temps, et à passer en mode planification rapide pour s’adapter à la nouvelle donne et permettre à ApolloMD de prendre des décisions importantes en toute confiance.”



“La COVID-19 a incité beaucoup de nos clients à migrer dans le Cloud, et la planification est devenue l’une des priorités de leur transformation digitale,” déclare Jason Dess, National Strategy and Operations Finance Leader chez Deloitte. “Les clients comprennent qu’avoir un seul système de planification hébergé dans le Cloud donne aux grandes organisations une visibilité et une agilité que les outils existants ne peuvent égaler. Ajouter Workday Adaptive Planning à notre gamme de produits nous permet d’offrir à nos clients une solution de planification supérieure qui pourra être étendue à l’ensemble de leur entreprise, adaptée non seulement à la taille de l’organisation mais également à l’ensemble des fonctions.”