Workday s’empare de Adaptive Insights juste avant son entrée en bourse

Workday est une entreprise américaine, fondée par Dave Duffield, le créateur du presque oublié Peoplesoft en 1987. Workday est spécialisée depuis 2005 dans les logiciels de gestion des ressources humaines et du capital humain, mais également dans le domaine financier. Un ERP pour sociétés de services en quelque sorte. Parmi ses clients, de grands noms comme Netflix, Equifax, MGM Resorts ou encore Aviva et Thales.



À l’image de Salesforce, et plus récemment depuis le virage technologique de SAP, Workday est une plateforme en cloud, dont le développement souligne l’acceptation croissante de ce mode de déploiement dans les entreprises.

Ses concurrents sont SAP, Oracle, ou encore Anaplan pour la partie financière (lui même directement concurrent de Adaptive Insights). Initialement développées autour de la gestion des ressources humaines, les fonctionnalités de Workday se sont ensuite étendues afin de couvrir le domaine financier, et ensuite la gestion des contrats clients.



En matière financière, Workday doit encore renforcer son offre, d’où son intérêt pour Adaptive Insights, éditeur de la solution anciennement appelée Adaptive Planning.



Les deux sociétés se connaissent bien, elles sont partenaires depuis 2015. Adaptive Insights propose une plateforme cloud également, dédiée aux directions financières. Elles peuvent y gérer leurs budgets, prévisions, reporting, consolidation, tableaux de bord et indicateurs analytiques, financiers et de gestion opérationnelle.



Du point de vue technologique, c’est un défi pour Workday, qui a annoncé vouloir intégrer Adaptive Insights au sein de sa propre plateforme cloud. Une intégration certainement plus transparente pour les clients que l’intégration de progiciels traditionnels, mais un vrai enjeu pour les éditeurs qui doivent assurer la transition de l’ensemble de leur socle technologique.



Le calendrier de l’opération est étonnant. Adaptive Insights avait en effet prévu une introduction en bourse dans les prochaines semaines, et sa valeur était estimée entre 500 et 700 millions de dollars. Workday a donc décidé de mettre sur la table une grosse prime, valorisant l’entreprise plus de 1,5 milliards de dollars, afin de s’assurer l’adhésion des actionnaires actuels. Une manière sans doute d’éviter également le risque que Adaptive Insights ne tombe, à plus ou moins longue échéance, entre les mains d’un concurrent de Workday.



Pour Workday, c’est l’acquisition la plus importante de son histoire, mais pas la seule. Il y a dix jours, l’éditeur annonçait le rachat de Rallyteam, une petite société américaine, spécialisée dans l’apprentissage machine appliqué au domaine des ressources humaines.



En France, Adaptive Insights était présent depuis des années au travers d’un partenaire, Alsight. Et l’éditeur avait annoncé en avril, son implantation directe sur le territoire français et l’ouverture d’une filiale.