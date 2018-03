XBRL gagne en popularité auprès des autorités de réglementation

Article publié par CAMagazine.comUne nouvelle ère en matière d'information émanant des entreprises a commencé au printemps de 2005 avec le lancement du XBRL Voluntary Filing Program de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ce programme permet aux entreprises qui le désirent de déposer des documents en XBRL auprès de la SEC. Et alors? vous direz-vous. C'est quoi XBRL? En quoi cela me concerne-t-il?...