agileDSS devient le premier formateur Tableau certifié au Québec

Le partage de notre savoir collectif ayant pris une place centrale dans notre mission, nous n’avons pas hésité lorsque l’occasion s’est présentée de développer pour la première fois au Québec une offre de formation avec notre partenaire de longue date Tableau.



"Tableau Software est devenu un des outils les plus utilisés par nos clients pour découvrir et mettre en valeur leurs données. Que ce soit pour exploiter l’information issue d’un lac de données ou d’un entrepôt de données, Tableau Software est une référence. En devenant le premier partenaire de formation au Québec, nous répondons à la demande grandissante de la communauté Tableau Software d’avoir un accompagnement de qualité et de proximité pour bénéficier des richesses des fonctionnalités de Tableau. '' Ludovic Péronet - Associé.



Dans le cadre de cette première offre de formation offerte au Québec, il était important pour nous de développer une offre qui s’adresse à la fois aux nouveaux utilisateurs (Tableau Desktop I) et aux utilisateurs déjà plus familiers avec la plateforme (Tableau Desktop II). C’est pourquoi nous proposons aujourd’hui une offre de formation flexible, donnée en français ou en anglais, dans le lieu de votre choix. Et c’est notre collègue Sylvain Martel, directeur de la pratique visualisation de données chez agileDSS, qui a porté ce projet et qui est officiellement devenu le premier formateur certifié Tableau au Québec.



''Au fil de ma carrière et de mes mandats clients, je me suis découvert un grand intérêt pour la transmission des connaissances. Lorsque agileDSS m’a proposé de devenir le premier formateur certifié Tableau au Québec et de développer une offre de formation sur mesure pour nos clients, j’ai accepté le projet avec enthousiasme. C’est pour moi une opportunité extraordinaire de partager mes connaissances avec nos clients et de les faire monter en compétence sur l’outil Tableau''. Sylvain Martel - Directeur de la pratique Visualisation de données.