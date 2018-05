agileDSS signe un partenariat avec Tableau

En signant un partenariat Alliance avec Tableau, agileDSS souhaite offrir à ses clients un accompagnement allant de l’installation du logiciel à la livraison de tableaux de bords, en passant par la gouvernance des données ainsi qu’une offre de formation sur l’outil.

« agileDSS a toujours favorisé la valorisation des données par le biais de solutions innovantes. Tableau est un partenaire contribuant fortement à cette offre de valeur pour nos clients. Nous croyons que ce partenariat renforcera notre position de leader dans le marché des solutions analytiques, Big Data et Data science. » - Alexandre Langlois, Associé, agileDSS.

« Nos partenaires apportent beaucoup de valeur à nos clients », avance Stan de Boisset, Vice-président Amériques Partenaires chez Tableau. « Je suis très heureux qu'agileDSS se joigne à notre communauté de partenaires en Amérique du Nord puisqu'ils ont une forte présence au Québec et que leur vision d'aider les organisations à devenir data-driven est en parfaite harmonie avec notre mission d'aider les gens à voir et comprendre leurs données. Avec la croissance rapide du nombre de clients de Tableau au Québec, nous avons besoin d'un partenaire comme agileDSS pour les aider à libérer tout le potentiel de la plateforme Tableau. »

Avec déjà trois certifications Tableau dans son équipe, agileDSS aspire à devenir rapidement le partenaire Tableau par excellence dans la grande région de Montréal.

« Au cours des multiples formations Tableau que j’ai été amené à donner à des utilisateurs de niveaux très différents, la facilité d'apprentissage est un commentaire qui ressort systématiquement. Par ailleurs, même après plusieurs années d’utilisation, la rapidité avec laquelle Tableau peut être déployé et prêt à utiliser continue de me surprendre. Ces deux éléments sont définitivement une valeur ajoutée pour notre clientèle dans le chemin vers l’entreprise data-driven. » - Sylvain Martel, Responsable de la pratique Tableau, agileDSS.