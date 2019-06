asknet - Nexway s'associe à Dataiku et renforce l'efficacité des offres d'abonnement de ses clients grâce à la data

asknet |Nexway, le principal fournisseur de solutions pour monétiser les entreprises et les connecter au marché numérique mondial, annonce son partenariat avec Dataiku, éditeur mondial d'une plateforme d'Analytique et d'Enterprise AI, dont l'objectif est d'exploiter efficacement les données clients pour maximiser les ventes, la rétention des abonnés ainsi que l'efficacité des process de paiement.



La data au service de l'efficacité des business models d'abonnement

Soucieux de dynamiser les taux de rétention des programmes d'abonnements de ses clients, asknet | Nexway a d'abord mis en œuvre la technologie de machine learning pour le module “Abonnement” de son offre MONETIZE, visant à optimiser les renouvellements. En modélisant les scores d'attrition de la base client, asknet | Nexway identifie les utilisateurs prêts à s'engager dans la reconduction de leurs abonnements. Après six mois de mise en place, asknet | Nexway observe une augmentation de plus de 13% sur les taux de rétention de ses clients !



Parallèlement, et afin de développer l'exploitation des données au sein de l'entreprise, asknet | Nexway a renforcé la montée en compétence de ses profils non data, notamment ses Customer Success Managers. Grâce à l'utilisation accrue de la plateforme Dataiku, ces derniers, ont désormais une vision consolidée de leurs campagnes marketing (emails, display, trigger-based, promotions), leur permettant de supporter ainsi plus efficacement les comptes clients.



Cette double démarche constitue une véritable valeur ajoutée pour les clients de asknet | Nexway qui maximisent ainsi leurs revenus récurrents et la customer lifetime value de leur propre base clients. Grâce à cette stratégie asknet | Nexway accompagne de façon efficiente ses clients dans leur transition vers des business models basés sur l'abonnement, leviers difficiles à maîtriser.



« L'usage de la donnée permet d'offrir à nos clients des solutions simplifiant la compréhension, la prise de décisions et le contrôle de leur business en abonnement. Nous avons choisi d'implémenter l'expertise technologique de Dataiku pour optimiser davantage l'exploitation systématique des data et, à terme, apporter une valeur supplémentaire significative à nos clients », se réjouit Yann Girard, Responsable Data Intelligence du groupe asknet | Nexway.



« Nous sommes très fiers d'accompagner ce pionnier du e-commerce qui dispose de data-clients transactionnelles très riches. Nous nous réjouissons de les aider à poursuivre cette démarche, déjà mature, de démocratisation de l'utilisation de la data », ajoute Grégory Herbert, VP Europe Continental, Dataiku.



La data démocratisée à toutes les strates de Nexway

Cette initiative intervient en complément d'une utilisation massive de la data dans tous les aspects des opérations de asknet | Nexway. L'entreprise a également intégré la technologie Dataiku dans les autres composantes de son offre : personnalisation de l'expérience d'achat, parcours d'up-selling ou de cross-selling et recommandations de produits, segmentation de la base clients, dashboards dynamiques, ROI des campagnes marketing, etc. Les process opérationnels gagnent également en efficacité avec l'exploitation des data : interactions avec le service client, efficacité des paiements, prévention de la fraude, etc.



L'alliance technologique de deux entreprises

Dans une démarche globale d'innovation, asknet | Nexway a fait le choix de s'associer à Dataiku notamment pour son avancée technologique significative et son rayonnement international. La solution Dataiku s'intègre rapidement à la plateforme MONETIZE d'asknet | Nexway, chacune d'elles étant fondée sur des API standards et modulaires. Le positionnement de Dataiku autour de la démocratisation de l'usage de la data est par ailleurs en parfaite adéquation avec la démarche de asknet | Nexway : déployer massivement le machine learning sur toutes les composantes de son offre et de ses processus de services et de back-office, et former l'ensemble de ses équipes à l'utilisation de cette technologie.