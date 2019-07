iPaidThat révolutionne la gestion d'entreprise grâce à l'Intelligence Artificielle

L'intelligence financière qui simplifie la vie des entreprises

Les avantages de l'exploitation des données et de l'IA en comptabilité et en finance sont nombreux. Du côté entrepreneurs l'utilisation de l'IA donne une plus grande fiabilité grâce à l'automatisation du processus de récupération ce qui signifie le gain de temps, de productivité et d'argent. Quant aux collaborateurs, les avancées de l'intelligence artificielle permettent de se focaliser sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

La start-up iPaidThat a pour objectif d'aider les professionnels libéraux à gérer leur comptabilité via l'IA et le Machine Learning. Grâce à sa solution, les entreprises peuvent améliorer leur visibilité sur les dépenses, optimiser leur comptabilité et réaliser de réelles économies impactant directement leurs résultats.

Pour s'assurer que les informations confidentielles sont bien protégées, iPaidThat a créé une technologie qui garantit la sécurité des données de l'entreprise.



La digitalisation de la gestion des dépenses et des notes de frais

La start-up iPaidThat réinvente la comptabilité grâce à l'IA en digitalisant tous les processus. iPaidThat centralise l'ensemble des documents clients, fournisseurs et données financières au sein d'une seule et même interface très intuitive.

La plateforme combine de nombreuses sources d'information en temps-réel (données de paiement, emails, agenda, saisies passées) et leur synchronisation bancaire permet de rappeler aux dirigeants et aux comptables s'il leur manque des justificatifs (seule tâche manuelle à effectuer sur iPaidThat). iPaidThat permet aussi de relancer automatiquement les clients qui n'ont pas payé et même de relancer l'entrepreneur s'il est en retard de paiement.

La plateforme simplifie également l'enregistrement des notes de frais pour les employés et les employeurs. Il suffit de scanner la note de frais avec son smartphone et elle sera automatiquement synchronisée dans le système. Plus besoin de garder les factures papier jusqu'à la fin du mois.



iPaidThat : une start-up à la conquête de la Fintech

Aujourd'hui plus de 700 entreprises sont déjà équipées de la solution iPaidThat et ce chiffre ne cesse de croître. Les retours des clients jouent le rôle principal dans le développement de la plateforme car cela permet à iPaidThat de l'améliorer et de proposer aux autres utilisateurs des fonctionnalités différentes et personnalisées.

Nouvelles fonctionnalités dans les services financiers et bancaires apparaissent tous les jours et iPaidThat suit ces tendances pour mieux répondre aux demandes des entreprises.

Loïc Magnouat de Digitop commente son expérience avec la plateforme : « Excellente application, unique sur le marché. Elle me permet d'automatiser la collecte de toutes mes factures d'achat et me fait gagner beaucoup de temps. Je n'ai pas à saisir les montants TVA, HT, la date de la facture... L'application lit automatiquement toutes ces informations à partir des factures PDF, elle détecte automatiquement les duplicatas également ! Export, Facturation clients, calcul encours TVA, rapports comptables... tout est bien pensé ! Je recommande vivement cette app à tous les entrepreneurs, dirigeants et comptables. Une pépite. »