4 ans après le lancement du plan de croissance DareWin, le groupe Kéa annonce sa 10e acquisition avec l’intégration du cabinet de conseil spécialiste de la data intelligence Veltys

4 ans après le lancement du plan de croissance qui vise à faire de Kéa le premier cabinet de conseil auprès des directions générales d’origine française, Kéa acquiert l’intégralité du capital de Veltys, un des leaders français du conseil en stratégie Data et IA.



L’IA et l’intelligence de la donnée au cœur de la transformation des entreprises



Actionnaire minoritaire de Veltys depuis 2023, Kéa renforce ainsi la place de la data, des modèles et de la technologie dans son offre à l’heure où l’intelligence artificielle rebat les cartes du modèle des cabinets de conseil traditionnels. L’offre « Data intelligence et solutions », commercialisée avec succès ces derniers mois auprès des clients de Kéa, permet au cabinet de proposer des services conseil fondés sur des analyses descriptives ou prédictives, nourrie par des approches statistiques, économétriques et économiques les plus poussées tandis que la data, l’IA prédictive et l’IA générative sont devenues centrales dans l’élaboration comme dans l’exécution des stratégies d’entreprise.



Grâce à l’arrivée d’une quarantaine de collaborateurs, essentiellement des économistes, data scientists, data analystes, data ingénieurs et data architectes, Kéa diversifie profondément le profil de ses consultants dont le nombre total s’élève désormais à 300.



Les équipes de Veltys rejoignent Kéa



Un changement de dimension initié en 2021 pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises



Depuis 2021, Kéa a réalisé 10 opérations de croissance parmi lesquelles celle du cabinet Arkos (2021), spécialisé dans le déploiement de projets de transformation à grande échelle, celle d’Ylios (2022), cabinet de conseil en stratégie ou encore, en 2024, la prise de participation dans Néovian acteur de référence du Private Equity, dans iQo, cabinet de conseil en management ainsi que le développement d’un pôle impact avec MySezame et Nuova Vista en 2022.



L’intégration de Veltys s’inscrit donc dans une stratégie de renforcement du positionnement du cabinet sur l’ensemble des sujets stratégiques pour les directions générales : la stratégie, l’impact, la datatech et le management.



Convaincu de l’interdépendance de ces quatre expertises clés de la transformation des entreprises, Kéa entend, depuis sa création, être le partenaire de confiance des directions générales pour l’ensemble de leurs problématiques de croissance.



L’ensemble des acquisitions effectuées depuis 2021 ont pu être menées à bien grâce aux performances croissantes de l’ensemble du groupe Kéa ainsi qu’à la levée d’un financement de 20 millions d’euros de fonds réalisée en 2021 auprès du Crédit Mutuel Equity et d’un pool bancaire conduit par le LCL, la plus grosse levée de fonds pour un cabinet de conseil en stratégie en France.



Kéa entend poursuivre ses acquisitions d’ici à 2026 avec pour objectif d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.



Arnaud Gangloff, Senior Partner et Président du groupe Kéa, déclare : « Forts de plusieurs années de collaboration fructueuse avec Veltys, Kéa est très heureux d’accueillir les talentueuses équipes de cet acteur incontournable de la data intelligence. Leur expertise s’annonce déterminante pour aider nos clients à relever les nombreux défis liés aux progrès fulgurants de l’intelligence artificielle. Cette opération couronne également les avancées du plan DareWin, une stratégie de croissance ambitieuse qui doit nous permettre de répondre à une demande de conseil pluridisciplinaire, à la fois stratégique et opérationnelle, adaptée aux nouveaux enjeux des organisations. »



Philippe Février, Senior Partner Kéa, Fondateur et CEO de Veltys déclare : « Je suis très heureux de voir la collaboration entre nos deux structures se traduire aujourd’hui par l’intégration pleine et entière de Veltys au sein des équipes Kéa. Je suis plus que jamais convaincu de la pertinence de fusionner expertise de conseil, expertise économique et maîtrise du continuum data et de notre capacité commune à peser sur un marché du conseil dont l’intelligence artificielle accélère la mutation. »