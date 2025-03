DecideOm se renforce dans l’Intelligence Artificielle avec l’acquisition d’EURODECISION

Une ambition affirmée dans la data et l’IA

Fondé en 2008, DecideOm, dont le siège est situé à Marcq-en-Baroeul (59), accompagne les entreprises dans l’exploitation optimale de leurs données pour le pilotage de leur activité... Fort d’une équipe de 200 collaborateurs, le groupe dirigé par Emmanuel Vorilhon, affirme sa conviction que la data est désormais un actif clé de la transformation des entreprises. Présent à Lille, Paris et Lyon, DecideOm a enregistré une croissance de 20 % en 2024 et poursuit une stratégie conjuguant performance économique et durabilité.



L’acquisition d’EURODECISION renforce cette dynamique en intégrant une expertise pointue en optimisation mathématique et intelligence artificielle. Depuis sa création en 1987, EURODECISION a mené plus de 900 projets à forte valeur ajoutée, affirmant sa maîtrise en recherche opérationnelle et data science. Parmi ses clients figurent de nombreuses entreprises du CAC 40 et des groupes internationaux.



L’expertise d’EURODECISION complète parfaitement celle de DecideOm. Le nouveau groupe dispose d’une capacité rare à faciliter l’intégration et l’industrialisation de l’IA pour traiter la donnée tout au long de la chaîne décisionnelle : collecte, structuration, analyse, formalisation d’un raisonnement et construction de solutions en fonction des cas d’usage pour optimiser l’efficacité opérationnelle du donneur d’ordre.



Un projet structurant soutenu par NCI

NCI et Bpifrance étaient entrés au capital de DecideOm en 2022 aux côtés de managers, pour préparer la transmission du fondateur Christophe Malbezin, resté actionnaire minoritaire. Depuis cette date, les fonds accompagnent le groupe dans trois axes majeurs :

Accélérer la croissance pour atteindre une taille critique,

Faire évoluer l’offre tout en consolidant son positionnement de pure player data,

Renforcer sa stratégie RSE.

L’intégration d’EURODECISION s’inscrit pleinement dans ces ambitions et permettra au nouvel ensemble d’atteindre un chiffre d’affaires de près de 30 M€ en 2025. A l’occasion de cette opération, le fondateur Denis Montaut, professionnel reconnu du monde de la recherche opérationnelle et de l’optimisation des ressources, fait valoir ses droits à la retraite. Ronan Bars, présent dans l’entreprise depuis 1998 et D

irecteur Général depuis 2000, conserve ses fonctions de dirigeant d’EURODECISION, assurant ainsi la continuité des expertises et des savoir-faire.



Des ambitions de croissance renouvelées

DecideOm entend poursuivre sa stratégie de croissance externe en ciblant exclusivement des projets industriels générant des synergies techniques, afin d’enrichir son offre et d’asseoir sa position d’expert de la data.