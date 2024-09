Devoteam et Databricks renforcent leur partenariat en EMEA, avec désormais le plus haut niveau de certification « Elite » et des objectifs ambitieux en matière de transformation via la data et l’IA

Dans un contexte où l'innovation et l'efficacité des structures de données sont intrinsèquement liées au cloud, les puissantes capacités de Databricks en matière de données et d'IA, associées aux compétences de Devoteam en matière de Cloud, de DevOps, de données et d'IA, positionnent Devoteam comme un partenaire de premier plan pour aider les entreprises à mettre en œuvre la plate-forme de pointe Databricks Data Intelligence.



« Chez Devoteam, nous sélectionnons uniquement les technologies les plus innovantes », explique Cyril Lehmann, VP Data chez Devoteam. « L’approche novatrice de Databricks en matière de données et d’IA s’inscrit parfaitement dans notre stratégie. Leur capacité à gérer des ensembles de données massifs et à fournir des informations en temps réel a été un facteur majeur dans notre décision de miser sur eux au niveau EMEA. »



Le statut de partenaire « Elite », fruit d’un engagement inconditionnel pour l'excellence

« Cette décision majeure se traduit par une orientation claire vers l’avenir. « Notre ascension rapide vers le statut de partenaire « ELITE » en moins d’un an témoigne du dévouement de notre équipe », souligne Gunter Aerts, EMEA Alliance Manager chez Devoteam. « Nous disposons actuellement d’une équipe de près de 100 experts certifiés Databricks qui travaillent avec diligence sur la plateforme Databricks Data Intelligence ».



Cet engagement se matérialise de plusieurs manières. Devoteam prévoit d’investir en permanence dans la formation de ses collaborateurs, en élargissant son vivier de professionnels certifiés Databricks. En outre, l’entreprise a pour objectif de doubler son chiffre d’affaires et ses effectifs au sein de la pratique Databricks au cours de l’année à venir.



Un partenariat mutuellement bénéfique



Databricks reconnaît le rôle crucial joué par des partenaires de conseil tels que Devoteam pour aider les entreprises à faire évoluer leurs initiatives en matière de données. « Nous sommes ravis de compter Devoteam parmi nos partenaires de référence dans la région EMEA », déclare Ankush Korla, VP Consulting & SI Partners EMEA chez Databricks. « La mise en place continue d’alliances stratégiques avec des partenaires clés dans le monde entier sont essentielles pour permettre aux entreprises d'exploiter tout le potentiel des données. »