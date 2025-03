4ème Observatoire Opendatasoft de la démocratisation des données dans les organisations françaises

Opendatasoft sonde pour la 4ème année consécutive l’évolution du partage et de l’accès à la donnée au sein des organisations de plus de 50 collaborateurs. L’enquête, menée par l’institut Odoxa en janvier 2025 interroge 327 ‘Data Leaders’ (Chief Data Officers, Directeur.e de l’innovation, DSI,) et 523 ‘Utilisateurs Métiers’ cadres dirigeants (RH, Achats, Marketing, RSE, etc.). Elle révèle une accélération sans précédent de la démocratisation de la donnée, reconnue par les experts et les collaborateurs. Mais l’accès et l’usage réellement autonome de la donnée pour tous les métiers restent encore à concrétiser. Pour poursuivre la dynamique, la formation, le recours à des solutions ouvertes aux non experts et le développement de l’IA sont prioritaires.



Porté par le déploiement fulgurant de l’IA générative à l’échelle mondiale, le partage de la donnée dans les organisations fait un bond en avant



En ce début d’année 2025, la démocratisation de la donnée en entreprise prend un véritable tournant : le partage s’accélère et les collaborateurs en sont de plus en plus satisfaits. L’Observatoire révèle ainsi que 45 % des organisations ont mis en place les fondations pour un partage global de toutes les données nécessaires aux équipes pour accomplir leurs missions. Même s'il en résulte que plus de la moitié des organisations françaises n'organise pas encore le partage de la donnée en interne, c’est tout de même 10 points de plus qu’il y a 3 ans. Plus globalement, 60% des Data Leaders interrogés déclarent que l’utilisation des données est un axe de développement prioritaire dans leur organisation (+21 points en 3 ans).



A noter cependant, de fortes disparités émergent d’une activité à l’autre et entre secteurs privé et public. Seules 21 % des organisations publiques interrogées ont mis en place un partage global des données (vs. 54 % dans le secteur privé) et 15 % admettent ne pas du tout avoir initié de partage.



Jean-Marc Lazard, co-fondateur et président d’Opendatasoft : « En ce début d’année 2025, l’accès et le partage de la donnée fait un vrai bond en avant au sein des organisations. La déferlante de l’IA n’y est pas étrangère. Les entreprises sont aujourd’hui nombreuses à se questionner sur le déploiement de l’IA (générative, machine learning, etc.) dans leur organisation. Pas d’IA sans data! L’accès à une donnée de qualité en interne est la condition sine qua non au déploiement de systèmes d’IA efficaces et utiles. Cette révolution, qui imprègne le débat public, incite tous les collaborateurs à s’approprier le sujet de la donnée et à mesurer tout ce qu’elle peut leur apporter au quotidien. »



Du gain de temps au quotidien à l’amélioration des prises de décisions stratégiques : les bénéfices de la data bien identifiés



64 % des collaborateurs se disent quant à eux satisfaits de leur accès aux données partagées, avec ici aussi de très fortes disparités d’une activité à l’autre. Ainsi, 71 % des utilisateurs du secteur du Commerce sont satisfaits du niveau et de la qualité de partage, quand 44 % des utilisateurs du secteur Finance & Assurance en sont insatisfaits.



La maturité des collaborateurs quant aux bénéfices de la donnée dans leur quotidien s’accentue aussi fortement. Les utilisateurs interrogés plébiscitent le gain de temps (cité à 84 %), l’amélioration de l’efficacité (82%) et une prise de décision de meilleure qualité (81 %). 72 % perçoivent également la donnée comme vecteur d’innovation pour la création de nouvelles offres et nouveaux services.



Silos qui persistent, manque d’autonomie et défaut d’ambition d’une partie des dirigeants, principaux freins au partage



Près de la moitié des Data leaders interrogés (45 %) évoquent cependant un décalage entre les ambitions de leur organisation et la réalité du quotidien.



Constat corroboré par les utilisateurs: 30 % confient ainsi ne pas pouvoir accéder de manière autonome aux données, devant encore demander l’aide d’un analyste expert. Au sein des entreprises où le partage de la donnée n’est pas une priorité stratégique, 33 % des Data Leaders et 36 % des utilisateurs font état d’informations encore silotées.



Lorsque la donnée n’est pas un axe stratégique prioritaire, les Data Leaders l’imputent à 55 % à un manque de vision et d’ambition des dirigeants. Seuls 8% évoquent un manque de compétences et de ressources en interne.



Entre experts et utilisateurs, une perception très contrastée de l’innovation interne sur la donnée



61 % des Data Leaders estiment leur entreprise en avance sur ces enjeux, indicateur en forte hausse (+25 points sur 3 ans). A l’inverse, seuls 26 % des collaborateurs partagent cette vision. Une différence symptomatique de réalités très contrastées : si les responsables datas font l’expérience quotidienne des bénéfices du partage de la donnée, le ruissellement à l’échelle de toute l’entreprise tarde à se concrétiser.



Pour concrétiser le partage « à tous les étages », la formation, l’IA et les outils pratiques à destination des équipes font figure de leviers prioritaires



Les utilisateurs métiers expriment un fort besoin d’outils pour s’emparer de la donnée : 70 % des sondés souhaitent utiliser des données « rendues intelligibles » (analyse, contexte, fiabilité) et 63 % plaident pour une plateforme ou un portail d’accès unique pour chercher soi-même tout type de donnée, sous toutes ses formes (data marketplace, portail interne, intranet).



Les Data leaders déclarent qu’ils mettront en place en priorité dans l’année des formations des équipes à la culture data (citées à 57 %) et le déploiement de l’IA (cité à 55 %) pour gérer les données plus facilement et démultiplier leur potentiel d’exploitation.



Jean-Marc Lazard, co-fondateur et président d’Opendatasoft : « Plus personne ne s’y trompe, les utilisateurs, y compris non experts, témoignent unanimement des gains de temps et de l’amélioration des prises de décision grâce au partage de la donnée. Le sujet n’est plus de savoir SI la donnée est un enjeu mais plutôt COMMENT on peut accélérer son partage et son appropriation réellement autonome, par tous les collaborateurs. La vision des dirigeants et la culture interne à l’entreprise sont les premiers moteurs de cette dynamique. De façon très pragmatique, la mise en place d’une solution unique, accessible à tous les collaborateurs et tous les métiers, se révèle également un puissant levier pour briser les silos et avancer vers la démocratisation des données dans les organisations. »



Méthodologie de l’Observatoire



Enquête Odoxa réalisée par Internet du 9 au 27 janvier 2025 auprès de :



- 327 experts « Data leader », décideurs en matière d’utilisation et de partage des données dans les organisations publiques et privées de 50 collaborateurs et plus. (Fonctions: Directeur.e des services information, de l’innovation, de la stratégie digitale, des datas.)



- 523 « Utilisateurs métiers » consultés en matière de partage des données et utilisateurs de données partagées dans les organisations publiques et privées de 50 collaborateurs et plus. (Fonctions: Directeur.e ou responsable d’un service ou d’une business unit (marketing, commerce, RH, Finances, RSE, Achats, etc.).



La représentation de chaque échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués au variables suivantes: secteur d’activité, taille d’entreprise, statut (public, privé) et région d’activité.