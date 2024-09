Opendatasoft s’ouvre aux données statistiques et intègre le format SDMX dans sa solution de portail de données

Le cas d’usage : la Banque de France



Cette intégration du modèle SDMX est le fruit d’une collaboration étroite avec la Banque de France. En effet, l’institution s’est tournée vers Opendatasoft pour refondre son portail de données statistiques - Webstat - afin de proposer une application modernisée et offrir une meilleure expérience utilisateur de consommation de la donnée. Le nouveau portail statistique d’accès et de publication de plus de 45 000 datasets selon le modèle d’information SDMX propose ainsi, depuis sa mise en ligne en juillet dernier, un parcours utilisateur plus ergonomique et intuitif, une arborescence thématique renouvelée et un moteur de recherche optimisé. Par ailleurs, le choix de la solution Opendatasoft pour ce nouveau portail permet dorénavant à la Banque de France de garantir l’interopérabilité de ses données statistiques.



Une réponse à un défi technologique majeur



A l'issue d'une période de près de 10 mois de test et de co-construction, les capacités d’indexation et de recherche proposées par Opendatasoft pour intégrer ce nouveau format de données mais aussi son savoir-faire de publication de data à l’échelle ont convaincu l’institution. Grâce à cette innovation Opendatasoft devient un partenaire de choix pour les organisations et institutions de la communauté SDMX.

« Nous sommes fiers du travail accompli par nos équipes techniques pour gérer le format SDMX et nos équipes UX pour transformer l’expérience utilisateur sur le nouveau portail. Nous avons démontré notre capacité à simplifier l’expérience de consommation, qui dans le domaine de la statistique constitue un défi majeur. Nous espérons une bonne réception de la part de la communauté SDMX car ce projet contribue à démocratiser la consommation des données statistiques qui sont essentielles à la bonne information des acteurs économiques et politiques mais aussi au monde de la recherche et de l’éducation, aux médias et au grand public. », explique Pierre Mauger, Account Manager chez Opendatasoft.