Atol CD et Opendatasoft annoncent leur partenariat pour accélérer l’usage et la démocratisation des données grâce aux data marketplaces

Une vision commune : démocratiser l’accès et l’usage des données



Dans un contexte où la donnée est un levier clé de transformation, tant pour les organisations publiques que privées, Atol CD et Opendatasoft partagent la conviction que l’accès facilité aux données, leur réutilisation, et leur visualisation sont les piliers d’une gouvernance moderne et efficace. Atol CD renforce ainsi son offre de services autour de la donnée en intégrant Opendatasoft à son écosystème de solutions.

Cette complémentarité permettra d’aller plus loin dans des projets d’open-data et de valorisation des données, ou encore de mise à disposition de référentiels internes, en s’appuyant sur des briques technologiques solides et interopérables. Opendatasoft apporte une plateforme SaaS éprouvée, intuitive et sécurisée, permettant de créer des data marketplaces pour faciliter la consommation des données sans expertise technique avancée.



Une ambition partagée au service des territoires et des entreprises



Ce partenariat a pour ambition d’accompagner les acteurs publics et privés avec une offre intégrée, simple à déployer et pensée pour répondre aux exigences actuelles de transparence, d’ouverture et de performance :

Un accompagnement sur mesure à chaque étape du projet data : de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle,

Une intégration fluide avec les autres outils des systèmes d’information (GED, CRM, ERP, outils décisionnels...),

Une valorisation optimale des données via des portails attractifs, ergonomiques et accessibles à tous.



“Des données prêtes à l’emploi qui génèrent de la valeur en un temps record”



« En nous associant à Opendatasoft, nous poursuivons notre engagement à proposer à nos clients des solutions puissantes et accessibles pour faire de leurs données un véritable outil de pilotage, d’innovation et de transparence. Si nos choix sont avant tout conduit par la performance des solutions que nous proposons, nous poursuivons aussi notre engagement à proposer des solutions Françaises. », Jean-Philippe PORCHEROT, PDG d’Atol CD



« Nous sommes ravis de collaborer avec Atol CD, dont l’expertise reconnue en accompagnement des projets numériques va permettre à de nombreux clients d’aller plus loin dans leur démarche data. Ensemble, nous facilitons l’usage de la donnée au quotidien afin d’en libérer toute la valeur pour les organisations. », Jean-Marc Lazard, CEO d’Opendatasoft