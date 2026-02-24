ABBYY obtient 22 nouveaux brevets et façonne l’avenir de l’IA documentaire

ABBYY vient d’annoncer l’obtention de 22 nouveaux brevets au cours des deux dernières années, renforçant ainsi sa position de leader mondial de l’IA spécialisée pour l’automatisation des processus documentaires. Couvrant des innovations dans la détection de la langue, la conception d’interfaces utilisateur, l’identification d’images, l’extraction d’informations et le décodage de documents, ces attestations portent le portefeuille total d’ABBYY à plus de 400 brevets et demandes de brevet dans le monde.



Cette étape importante souligne la mission d’ABBYY : redéfinir la manière dont les entreprises traitent et utilisent les données. En repoussant continuellement les limites de l’automatisation intelligente, ABBYY permet aux organisations d’atteindre une plus grande efficacité, une meilleure évolutivité et une précision accrue dans leurs flux de travail critiques.



Pourquoi l’innovation est la clé de l’automatisation intelligente



L’approche d’ABBYY en matière d’innovation repose sur une IA spécialisée, conçue spécifiquement pour les documents et les processus métier. Cette spécialisation garantit que les résultats de l’IA sont non seulement plausibles, mais aussi précis, exploitables et conformes aux réglementations.



Les 22 nouveaux brevets, développés sur une période de cinq ans, se répartissent dans des catégories clés qui mettent en évidence l’engagement d’ABBYY à relever les défis complexes des données d’entreprise :



Faire progresser le traitement des documents : « Extraire plusieurs documents d’une seule image » et « Détecter des champs dans des images de documents » démontrent la capacité d’ABBYY à rationaliser des flux de travail complexes et à améliorer la précision des données.

Améliorer la précision de l’IA : « Identification des associations clé-valeur dans les documents à l’aide de réseaux de neurones » et « Apprentissage continu pour le traitement et l’analyse des documents » soulignent l’accent mis par ABBYY sur une IA spécialisée qui évolue avec les besoins de l’entreprise.

Révolutionner l’expérience utilisateur : « Panneau d’affichage ou partie de celui-ci avec une interface utilisateur graphique » montre qu’ABBYY continue de privilégier une conception intuitive et efficace pour les utilisateurs en entreprise.

Innover dans la reconnaissance d’images et de codes-barres : « Décodage de codes-barres bidimensionnels dans des conditions défavorables » et « Évaluation de la qualité d’image pour la reconnaissance optique de caractères à l’aide de l’apprentissage automatique » illustrent l’expertise d’ABBYY en vision par ordinateur.



Façonner l’avenir de l’automatisation intelligente



Alors que l’essor de l’IA générative remodèle l’automatisation, les derniers brevets d’ABBYY soulignent sa capacité à exploiter la puissance de l’IA tout en relevant les défis uniques des données d’entreprise. L’approche d’ABBYY en matière d’IA spécialisée et d’innovation éthique le positionne comme un leader pour faire face aux risques des modèles d’IA génériques, ce qui en fait un partenaire de confiance pour les entreprises naviguant dans les complexités croissantes de l’automatisation.



« Les derniers brevets d’ABBYY témoignent de notre capacité à piloter le prochain niveau d’innovation. En combinant une IA de pointe avec une compréhension approfondie du traitement intelligent des documents et des besoins des entreprises, nous façonnons l’avenir de l’automatisation intelligente et fournissons des solutions qui permettent aux organisations de prospérer dans un paysage en constante évolution », explique Ulf Persson, PDG d’ABBYY.