80 % des entreprises identifient la prolifération des données comme un de leurs problèmes les plus critiques

Rubrik, le spécialiste du data management dans les environnements multicloud présente les résultats d’un livre blanc dédié à l'évaluation des problématiques liées à la proliférationt des données , de la façon dont les équipes informatiques sont prêtes à les gérer et de l'impact de ces problématiques sur le fonctionnement de l'entreprise.



Le livre blanc réalisé par le cabinet IDC à la demande de Rubrik révèle que plus de 80 % des responsables informatiques interrogés identifient la dispersion des données au sein de leurs entreprises comme l’un des problèmes les plus critiques auxquels leurs entreprises doivent faire face aujourd’hui. Étant donné que les volumes de données devraient plus que doubler tous les deux ans, les analystes prévoient que le défi de la gestion de la dispersion des données en entreprise ne fera que se compliquer.



« On constate que de nombreuses sociétés ont encore du mal à gérer et à sécuriser leurs données. De plus, celles-ci adoptent des stratégies de cloud computing, ce qui ne fera qu’accroître la problématique de fragmentation des données. » , observe Chris Wahl, Chief Technologist chez Rubrik. « Alors que la quantité de données générées continue de croître, une plateforme de gestion de données puissante est impérative pour le succès des entreprises. »



Pour mesurer l’impact des défis liés à la prolifération des données, identifier les mesures essentielles prises par les grandes entreprises pour en extraire plus de valeur et quantifier leurmpact commercial Rubrik a élaboré le livre blanc baptisé The Data-Forward Enterprise : How to Maximize Data Leverage for Better Business Outcomes. Ce livre blanc révèle que :



Les entreprises n’exploitent pas pleinement les données, ce qui les empêche de générer plus de revenus.



Les entreprises interrogées qui ne disposent pas d’une solution de gestion des données à l’échelle de leur organisation encourent 66 % de coûts opérationnels supplémentaires et sont 67 % plus lentes à commercialiser un produit que leurs homologues plus innovants. En revanche, les principaux innovateurs (tels que définis dans l’étude) en matière de gestion des données comptabilisent 69 % de revenus et 57 % de bénéfices en plus. Ces entreprises de premier plan bénéficient également d’une satisfaction client supérieure de 72 % et sont capables de déployer 62 % de nouveaux produits et services en plus que les autres.



Les entreprises ne sont pas préparées à gérer la recrudescence des données.



Les sociétés comprennent l’importance de la gestion des données, mais la plupart ne font pas assez pour se préparer aux défis futurs dans le domaine. Par exemple, 44,5 % des personnes interrogées prévoient que l’expansion des données sera un problème « majeur » ou « dévastateur » dans deux ans si leur organisation poursuit l’approche actuelle en matière de contrôle et de gestion des données. En outre, seulement 9,2 % des organisations disposent d’un système de gestion des données unique et centralisé. Avec une quantité de données qui ne cesse d’augmenter, les entreprises qui ne développent pas encore une stratégie pour adresser cette croissance ne seront pas préparées aux défis futurs associés à l’étalement et à la fragmentation des données.



L’innovation en matière de gestion des données dope les résultats commerciaux.



Les entreprises interrogées qui disposent d’une stratégie de gestion des données dans le cloud plus sophistiquée en récoltent déjà les fruits. Plus précisément, la productivité du personnel a augmenté de 24 % et les employés passent 64 % de temps en plus sur de nouvelles initiatives plutôt que sur de la maintenance. En outre, les temps d’arrêt impromptus ont diminué de 59 % pour ceux qui disposent d’environnements de données modernisés.



Méthodologie.



Cette étude commanditée par Rubrik a été réalisée par IDC. Elle a été réalisée auprès de 801 répondants avec des tailles d'échantillon statistiquement pertinentes en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Asie/Pacifique. Les personnes ayant répondu à cette enquête émanaient d’un large éventail de secteurs, des petites et moyennes entreprises aux grandes entreprises mondiales. En plus des questions, IDC a mené des entretiens approfondis et intersectoriels avec trois responsables informatiques et deux responsables de secteur d'activité, trois d'Amérique du Nord et deux en Europe.