Une mise à jour majeure pour la plateforme de cloud data management de Rubrik

Rubrik, le spécialiste de la gestion des données dans les environnements multicloud présente la version 5.3 de sa plateforme de cloud data management qui introduit de nouvelles améliorations en matière de stockage, de protection et d’orchestration et de réduction des coûts.



Les améliorations apportées par Rubrik arrivent à un moment où les entreprises accélèrent sur l’adoption du cloud afin de mieux soutenir les besoins accrus de télétravail et la croissance explosive des données. Dans le contexte actuel complexe, les entreprises ont besoin d’une solution de gestion des données capable de migrer et d’alimenter les données dans le cloud de manière transparente et de les protéger contre des cyberattaques de plus en plus sophistiquées. La version Andes 5.3 est conçue pour répondre aux besoins des clients en offrant plus d’envergure et de performances aux entreprises, une migration clé en main vers le cloud et une atténuation intelligente des risques.



« Rubrik est à l’origine d’une révolution dans la gestion moderne des données », a déclaré Dan Rogers, président de Rubrik. « Avec Andes 5.3, les entreprises innovantes peuvent encore plus automatiser le traitement de leurs données, renforcer la protection des environnements hybrides incluant les trois principaux fournisseurs de cloud public tout en atténuant les risques croissants pesant sur les données ».



« Notre infrastructure est essentielle pour rester compétitif, surtout en ces temps particuliers », a déclaré Anil Gupta, vice-président chargé de l'IT pour Sephora. « La technologie Rubrik grandit avec nous - en fournissant une protection des données essentielle et également une gestion de celles-ci de plus en plus flexible et extensible ».



Dans un récent rapport, la société de recherche et de conseil Forrester a prédit que, en grande partie à cause de la pandémie, l’infrastructure mondiale du cloud public augmentera de 35 % en 2021. En outre, pendant cette période, les attaques ransomwares ont augmenté de 715 % dans le monde par rapport à l’année précédente, selon le rapport BitDefender sur le paysage des menaces à la mi-année, ce qui laisse supposer que les mauvais acteurs profitent de la pandémie et de l’augmentation du travail à distance.



Des performances à l’échelle de l’entreprise -- Andes 5.3 propose des critères de performance améliorés pour les infrastructures et les applications des grandes entreprises :



- Des sauvegardes 10 fois plus rapides des environnements SQL Server qui prennent en charge des centaines de bases de données par serveur — réduisant les sauvegardes de nuit à une heure et prenant en charge jusqu’à 10 000 bases de données SQL sur un seul cluster Rubrik à 4 nœuds.



- La vitesse de sauvegarde d’Oracle a doublé pour atteindre près d’un gigaoctet par seconde.



- Une nouvelle fonction de validation des bases Oracle dans Andes 5.3 permet de réaliser, et d'automatiser, des tests de restauration, qui garantitqu'une base de données Oracle est récupérable



- De nouveaux SLA peuvent être appliqués au service Rubrik Elastic App Service ou aux Managed Volumes, permettant une automatisation complète des sauvegardes.



- Les performances de restauration des NAS ont été multipliées par 3 et les performances de parcours d'arborescence sur NetApp ont doublé, ce qui permet d’analyser 35 millions de fichiers en moins de 15 minutes.



Expansion vers le Cloud -- Avec Andes 5.3, Rubrik étend l’orchestration et le contrôle des coûts aux infrastructures cloud privé et public et aux environnements hybrides :



- Rubrik prend désormais en charge Google Cloud pour inclure les VM et les ensembles de fichiers ainsi que la recherche et la sauvegarde automatisées de SAP HANA sur Google Cloud à l’aide des règles basées sur les SLA de Rubrik.



- Protection complète du cloud hybride et des machines virtuelles sur AWS, Azure et Google ainsi que de VMware Cloud sur AWS.



- Protection des bases Amazon RDS nativement dans le cloud avec Polaris, permettant une protection unifiée de RDS sur plusieurs comptes et régions AWS, et une restauration sur différentes régions.



- Nouvelle protection des bases de données Oracle sur AWS et Azure.



- Amélioration du Smart Tiering pour archiver les données froides et limiter le coût du stockage.



Andes 5.3 est actuellement disponible en version bêta pour certains clients et partenaires. Sa disponibilité générale devrait être assurée dans les prochains mois à travers les partenaires de Rubrik.



Plus de 2 700 clients dans le monde entier font confiance à Rubrik pour protéger, automatiser et gérer leurs applications à grande échelle dans une structure unique et transparente, des datacenters au cloud. Rubrik offre une simplicité, une rapidité et des économies exceptionnelles aux entreprises, et dessert trois des quatre sociétés de télécommunications du Fortune 100, deux des quatre sociétés de défense et d’aérospatiale du Fortune 100, deux des trois acteurs du retail du Fortune 100 et quatre des cinq compagnies d’assurance du Fortune 100.