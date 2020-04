Rubrik fait l’acquisition d’Opas AI, le spécialiste de l’analyse IA des causes profondes

Rubrik, le spécialiste de la gestion des données dans les environnements multicloud annonce l’acquisition d’Opas AI, une société spécialisée dans l’intelligence artificielle pour l’analyse des causes profondes (Root Cause Analysis) sur les systèmes IT. Cette acquisition va permettre aux utilisateurs de Rubrik de détecter et de répondre plus rapidement et efficacement aux incidents sur leurs charges de travail informatiques.



Opas AI a développé un moteur de causalité basé sur l’IA qui utilise un ensemble de modèles statistiques et machine learning basés sur des réseaux neuronaux profonds, pour « comprendre » et modéliser les paramètres comportementaux des applications et de leur infrastructure sous-jacente. Cela permet au moteur de causalité de diagnostiquer rapidement un défaut potentiel ou existant.



Associé aux solutions de Rubrik qui capturent chaque minute des dizaines de milliers d’éléments de télémétrie et de métadonnées pouvant être analysés ou surveillés, le moteur de causalité d’Opas AI peut aider les utilisateurs, entre autres, à mieux otimiser leurs dépenses cloud, prévoir les pannes, détecter les manquements à la sécurité et les problèmes de protection des données personnels ainsi que résoudre les problématiques liées à l'allocation des ressources.



« Avec la technologie d’Opas AI, nous voyons une opportunité à court terme d’améliorer notre offre de produits pour fournir à nos clients des alertes plus proactives et des cycles de résolution de problèmes plus courts lorsque des défauts se produisent. Cela se traduira par une disponibilité accrue des données et des applications dans le cloud ou sur les infrastructures on premise. » déclare au sujet de l’acquisition Vinod Marur, Senior Vice President of Engineering de Rubrik.



Rubrik utilise déjà l’intelligence artificielle de différentes manières pour fournir des capacités de pointe en matière de gestion des données. Par exemple, Polaris Radar, sa solution de détection et de correction des ransomware, utilise l’IA pour passer au crible de grands volumes de métadonnées afin de détecter et d’identifier les vulnérabilités de sécurité et les attaques.



Opas AI a été fondée en 2017 par Mohit Gupta et Gurashish Brar, tous deux diplômés en informatique de l’Institut indien de technologie de Kharagpur (IIT). Ils possèdent chacun plus de 15 ans d’expérience dans la création d’applications, d’infrastructures et de solutions de machine learning à grande échelle chez AWS, Google, Microsoft et Bloomreach. Ils ont constitué une équipe avec des références académiques (IIT, Stanford) et professionnelles (Adobe, AppDynamics, Bloomreach, Microsoft et Yahoo !) impressionnantes.