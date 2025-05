96 % des entreprises étendent leur utilisation des agents d’IA, selon une récente étude de Cloudera

Cloudera, la seule véritable plateforme hybride de données, d’analyse et d’IA du secteur, publie son tout dernier rapport “The Future of Enterprise AI Agents.” Cette enquête a été menée auprès de 1 500 responsables informatiques issus d’entreprises réparties dans 14 pays, afin de comprendre leurs stratégies d’adoption, leurs cas d’usage et leur ressenti vis-à-vis des agents d’IA. Les résultats obtenus sont sans appel : 96 % des répondants prévoient d’étendre leur utilisation des agents d’IA au cours des 12 prochains mois, et la moitié d’entre eux aspirent à étendre considérablement cette utilisation dans l’ensemble de leur entreprise. Les applications concernées par ce déploiement comprennent les bots d’optimisation des performances (66 %), les agents de surveillance de la sécurité (63 %) et les assistants de développement (62 %).



Qu’il s’agisse des dirigeants d’entreprise ou des responsables informatiques, l’IA agentique repousse les limites de l’automatisation traditionnelle au profit de systèmes capables de raisonner, d’agir et de s’adapter en temps réel. Une fois mis en œuvre de manière efficace, ces agents intelligents permettent de libérer l’agilité opérationnelle, de réaliser des économies et d’améliorer considérablement l’engagement client. En conséquence, les agents d’IA deviennent rapidement une source clé d’avantages concurrentiels : pour 83 % des entreprises interrogées, investir dans ces agents est une étape cruciale pour conserver une longueur d’avance sur le marché.



Outre la mise en lumière des avantages apportés par cette technologie, l’étude menée par Cloudera a également répondu à certaines questions brûlantes relatives à l’IA agentique, telles que :



À quel point l’adoption de ce type d’IA est-elle répandue ? Le processus d’adoption de ce type d’IA est déjà bien entamé. Une majorité (57 %) des responsables informatiques indiquent avoir déjà déployé des agents d’IA au cours des deux dernières années – 21 % au cours de l’année passée – signe d’un essor fulgurant qui risque de s’accentuer.

Comment les entreprises déploient-elle leurs agents ? Deux tiers d’entre elles (66 %) développent des agents sur des plateformes d’infrastructure d’IA d’entreprise, tandis que 60 % d’entre elles tirent parti des capacités agentiques intégrées dans les applications principales existantes. Cette approche hybride indique une nette préférence pour les déploiements évolutifs, sécurisés et « close-to-data ».

Quels sont les obstacles à leur adoption ? Les trois principaux obstacles évoqués sont la confidentialité des données (53 %), l’intégration avec les systèmes hérités (40 %) et les coûts de mise en œuvre élevés (39 %). Ces préoccupations ont toutes une origine commune : la nécessité de disposer d’une gestion et d’une gouvernance des données à la fois robustes et unifiées.

Par où les entreprises doivent-elles commencer ? Il est nécessaire de débuter le processus d’adoption en mettant en place un projet limité et à fort impact, tel qu’un agent de support informatique interne. Ces cas d’utilisation « à rentabilité rapide » aident les équipes à prouver le retour sur investissement du projet, à créer un solide climat de confiance en interne et à jeter les bases de déploiements plus importants et à plus grande échelle.

« Les agents d’IA ont dépassé le stade de la simple expérimentation : ils favorisent désormais l’automatisation, permettent de gagner en efficacité et de stimuler la productivité. Actuellement, les entreprises lancent des centaines de modèles en production, qui exigent tous des données haute-fidélité et bien gérées pour obtenir de meilleurs résultats », déclare Abhas Ricky, Chief Strategy Officer chez Cloudera. « En 2025, l’IA agentique occupe le devant de la scène en surfant sur la vague de l’IA générative, mais avec un impact opérationnel encore plus fort. Cloudera facilite cette transformation grâce à un solide écosystème d’IA d’entreprise et aide les entreprises internationales à concevoir des workflows d’IA sécurisés, évolutifs et intégrés qui transforment les données en actions ».



Le rapport de Cloudera aborde également les utilisations effectives des agents d’IA par les entreprises. Les principaux cas d’utilisation varient d’une industrie à l’autre, en fonction des besoins et des priorités spécifiques de chaque secteur d’activité :



Finance & Assurance : La détection de la fraude (56 %), l’évaluation des risques (44 %) et le conseil en investissement (38 %) sont les principaux cas d’utilisation de ce secteur. Les agents d’IA signalent les transactions suspectes en temps réel, simulent des scénarios typiques du marché pour évaluer les risques et accompagnent les conseillers en leur proposant des suggestions d’investissements personnalisées.

Production industrielle : dans cette industrie, les principales applications d’agents d’IA comprennent l’automatisation des processus (49 %), l’optimisation de la supply chain (48 %) et le contrôle qualité (47 %). Les agents sont chargés de surveiller les lignes de production et d’identifier les défauts en amont, de repenser la logistique pour éviter les retards et de rationaliser les tâches répétitives pour gagner en efficacité.

Santé : la planification de rendez-vous (51 %), l’aide au diagnostic (50 %) et le traitement de dossiers médicaux (47 %) sont les cas d’utilisation les plus courants dans cette industrie. Les agents d’IA réduisent la charge de travail des administrateurs en coordonnant les horaires, en recueillant des données DME (Dossier Médical Électronique) pertinentes et aident les praticiens à identifier des conditions dans des données d’imagerie.

Télécommunications : aujourd’hui, l’industrie des télécommunications connaît une ère d’innovation considérable grâce à l’IA. Les bots de support client (49 %), les agents d’expérience client (44 %) et les agents de surveillance de sécurité (49 %) constituent des déploiements clés. Les agents d’IA résolvent instantanément des problèmes de service, signalent les clients à risque en utilisant les données comportementales et protègent les réseaux des menaces émergentes.