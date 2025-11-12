Selon une étude de Finextra et Cloudera, 91 % des institutions financières considèrent l’IA hybride comme fortement créatrice de valeur, en faisant la nouvelle norme du secteur

Cloudera, la seule plateforme de données et d'IA qui intègre l’IA aux données, où qu'elles se trouvent, annonce la publication des résultats d’une nouvelle enquête internationale. Les principales conclusions du rapport montrent que les déploiements d’IA hybride ont pris une importance stratégique cruciale dans le secteur des services financiers, alors que la vaste majorité des établissements (91 %) considèrent cette approche hybride comme fortement créatrice de valeur. De plus, à mesure que l’adoption de l’IA se généralise, l’enquête confirme que des obstacles importants liés à la sécurité des données empêchent les acteurs d’intégrer pleinement la technologie à l’échelle de l’entreprise. Cette étude a été menée en partenariat avec Finextra Research et se fonde sur les réponses de 155 dirigeants et décideurs du monde entier.



L'étude montre que 62 % des institutions ont désormais adopté une approche IA hybride qui inclut le cloud public, les datacenters et les environnements edge, afin de déployer l’IA à l’endroit où se trouvent les données. Ce modèle est considéré comme crucial afin de gérer les systèmes traditionnels, de garantir une mise à l’échelle efficace et d’effectuer les tâches d’entraînement et de déploiement des modèles d’IA qui nécessitent de vastes quantités de ressources. Cette adoption généralisée montre qu’il n’est plus seulement possible, mais nécessaire de se reposer sur une infrastructure flexible, où les données sont partout, afin de conserver un avantage compétitif.



Combler les retards en matière d’intégration de l’IA



La sécurité des données apparaît comme le principal obstacle à la mise en place de l’IA. De plus, 97 % des établissements de services financiers affirment que leurs efforts pour bâtir et déployer des modèles d’IA efficaces sont entravés par des données en silos. Ces difficultés montrent que, pour réussir, l’innovation en matière d’IA doit s’appuyer sur une gouvernance et une sécurité des données fiables et unifiées.



Malgré leurs ambitions, de nombreuses entreprises du secteur ont toujours du mal à exploiter pleinement la valeur transformationnelle de l’IA. Près de la moitié d’entre elles (48 %) ont dépassé la phase d’expérimentation initiale, mais n’ont pas encore pleinement réussi à intégrer l’IA au sein de leurs opérations fondamentales. Cela les place dans une position désavantageuse par rapport aux 26 % d’entreprises qui sont parvenues à adopter l’IA sur l’ensemble de leur organisation.



« Le rapport montre clairement qu’il est indispensable d’adopter une stratégie hybride où les données sont partout. Il met également en évidence le fait que l’infrastructure seule ne suffit pas, » déclare Adrien Chenallier, Global Director, AI Solutions for Financial Services chez Cloudera. « Pour réellement combler les retards d’intégration de l’IA, les institutions financières ont besoin de se reposer sur une plateforme de données et d’IA unifiée, qui garantit une gouvernance et une sécurité cohérentes sur l’ensemble des environnements. C’est le seul moyen d’améliorer la fiabilité, de mieux gérer le risque et d’accélérer l’adoption de l’IA à grande échelle. »



Principales conclusions de l’étude



L’IA hybride devient l’approche dominante : 62 % des institutions financières s’appuient activement sur une approche hybride.

L’adoption de l’IA est une nécessité stratégique : 97 % des établissements déploient au moins un cas d’usage IA/ML, faisant passer l’IA du statut de technologie émergente à celui de moteur essentiel de leurs activités.

Une gouvernance unifiée est indispensable : alors que les déploiements hybrides se multiplient, 84 % des entreprises du secteur considèrent comme « crucial » ou « très important » de mettre en place un cadre de gouvernance et de sécurité des données unifié sur l’ensemble de leurs environnements.

Les capacités en matière de sécurité influent fortement sur les investissements d’IA : un acteur sur quatre (25 %) affirme qu’il s’agit du principal critère de sélection d’un fournisseur de plateforme d’IA.

« Aux yeux de nos membres, une chose est claire : l’IA ne pourra atteindre son plein potentiel que si la souveraineté, la confidentialité et la fiabilité des données sont garanties, » commente Gary Wright, managing director chez Finextra. « Cette étude met en lumière les progrès et les lacunes en matière d’adoption de l’IA. L’intégration réussie de la technologie dépendra non seulement de l’ampleur de l’investissement, mais également des décisions stratégiques concernant l’infrastructure, les partenariats fournisseurs et une gouvernance des données robustes. En partenariat avec Cloudera, nous sommes heureux de pouvoir partager ces conclusions, afin d’aider nos membres du monde entier à s’adapter à un paysage qui évolue rapidement. »



Méthodologie de l’étude



Le rapport se fonde sur une enquête internationale, menée en août 2025 par Finextra Research, auprès de 155 répondants issus des secteurs des services financiers et de la Tech. Les participants occupaient des postes à responsabilité au sein des régions Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Amérique latine, ainsi qu’au Moyen Orient et en Afrique.