A.I la première chaise née de la collaboration entre l'intelligence artificielle et l'humain

En avril 2019, le monde du design est entré dans l'histoire avec la première chaise née de la collaboration entre l'intelligence artificielle et l'humain. Révélée au cours de la Design Week de Milan en avril 2019, la chaise A.I. est le résultat de la collaboration entre Philippe Starck, Kartell, et Autodesk.



A.I. a été créée grâce à la conception générative, une forme d'intelligence artificielle qui exploite la puissance du cloud pour proposer des résultats les mieux optimisés pour les produits, les bâtiments, les infrastructures, les différents systèmes et autres expériences.



A partir d'aujourd'hui 16 janvier 2020, la chaise A.I. sera disponible dans les magasins Kartell en France. En plus de sa conception inédite, la chaise a été fabriquée à partir d'un matériau 100% recyclé ! C'est la première fois que Kartell - fabricant de mobilier de renommée internationale - utilise des matériaux issus exclusivement des chutes de sa propre production industrielle



Pendant des décennies, les produits ont été créés comme si nos ressources étaient illimitées. Aujourd'hui, la réduction de notre empreinte sur la planète n'est plus un besoin mais une obligation. Avec la mise en place d'une économie circulaire, les matériaux sont utilisés en circuit fermé ce qui permet de réduire les déchets grâce à la réutilisation, au reconditionnement, à la rénovation, au recyclage et à la transformation (upcycling).



« L'économie circulaire ne s'arrête pas seulement au recyclage. C'est surtout une façon de repenser l'upcycling et de faire en sorte que les matériaux que nous utilisons puissent être réutilisés dans la production de nouveaux produits » explique Lynelle Cameron, PDG de la Fondation Autodesk et vice-présidente de la Durabilité chez Autodesk, dans une récente vidéo.



Avec une population mondiale qui sera dans quelques décennies de plus 10 milliards, notre utilisation de matériaux et d'énergie doit se ré-inventer pour devenir plus responsable et circulaire. La chaise A.I. a été conçue et fabriquée en ce sens.



A.I. incarne le parfait exemple de l'évolution de l'industrie du design vers une fabrication durable et circulaire.



Prix : 198 euros