AAA DATA choisit Snowflake pour réinventer son infrastructure de données

Snowflake, la plateforme de données dans le cloud, annonce que AAA DATA, le spécialiste de la donnée augmentée, s'appuie depuis le début de l’année sur sa plateforme cloud pour révolutionner les performances de son infrastructure d’hébergement et de traitement de données. AAA DATA souhaitait disposer d’une solution lui permettant d’intégrer l’ensemble de ses savoir-faire, notamment ses avancées les plus récentes dans l’usage des algorithmes prédictifs et de réunir l’ensemble de ses données, le tout dans une solution industrielle. Ainsi, AAA DATA démultiplie sa puissance de calcul et sa capacité à combiner des données de sources hétérogènes afin d’apporter toujours plus de valeur à ses clients à travers ses différentes offres et expertises.



Accompagnée de son partenaire Saegus, AAA DATA a donc lancé la réinvention de son système d'information data, de l'intégration quotidienne des données à la restitution en temps réel de données enrichies à travers ses différentes solutions. C'est la solution de cloud data platform Snowflake, la plus innovante du marché, qui a été choisie au mois de février 2020. La capacité de Snowflake à ingérer de grands volumes de données de multiples sources, tant en batch qu'en streaming, tout en permettant de multiplier les workloads, a particulièrement séduit AAA DATA.



Parmi les éléments qui ont permis à Snowflake de se différencier figurent la puissance de calcul, la scalabilité de l’infrastructure on demand, le stockage et la haute disponibilité, sans oublier la sécurité implémentée nativement dans la solution. AAA DATA renforce ainsi son recours aux technologies de pointe dans le traitement de la donnée pour toujours plus de robustesse et de qualité, et in fine, être en mesure de fournir des insights en temps réel.



Fidèle à son ADN d’innovation au service de ses clients, après avoir introduit en production l’intelligence artificielle, un datalake, une solution de BI self-service en mode Saas et l’analyse prédictive, la société poursuit l’hybridation de son infrastructure avec la migration de son datawarehouse dans le cloud. Cette nouvelle data factory permettra de révolutionner les temps de traitements tout en apportant davantage de détails et de contexte. L’enjeu est d’accélérer le time to insight et le time to market dans le respect de la fiabilité et de la qualité qui font de AAA DATA la référence dans son domaine depuis plus de 60 ans.



Enfin, Snowflake ouvre des perspectives et des modalités de collaboration inédites de partage de données (data sharing) pour AAA DATA avec ses clients et ses partenaires pour apporter toujours plus de valeur.



« Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Snowflake. Cette technologie de pointe accélère la rénovation de notre infrastructure. La plateforme de données gagne en agilité, en flexibilité et sécurité. Nous proposons davantage de granularité en temps réel dans l’exploitation de la donnée et un enrichissement exclusif. Nous pouvons ainsi assurer nos clients et partenaires d’un traitement et d’une exécution qualitatifs de la donnée fidèlement à notre signature, Trusted Data », déclare Julien Billon, directeur général de AAA DATA.