ABBYY Real-Time Recognition SDK intègre une nouvelle fonctionnalité de capture instantanée de données

ABBYY Europe, acteur majeur en solutions de capture de données intelligentes, annonce aujourd'hui le lancement de la nouvelle version de son Kit de développement logiciel Real-Time Recognition (RTR SDK) qui propose une nouvelle fonction de capture de données pour les plateformes mobiles IOS et Android. La technologie Real-Time Recognition (reconnaissance en temps réel) est capable d'extraire les informations textuelles d'objets affichés sur l'écran et de les convertir en données numériques disponibles sur le terminal mobile.

En utilisant le flux vidéo en direct, RTR SDK est capable d'extraire du texte et des données à partir de textures complexes et d'objets mis en scène de manière naturelle. Grâce à une conversion de texte extrêmement fiable, les éléments convertis ne nécessitent quasiment aucune vérification de la part de l'utilisateur. La technologie « pointer et capturer » permet également aux développeurs de logiciels de concevoir et de personnaliser des applications capables d'extraire des informations à partir de documents, d'objets ou de textures complexes. Pour cela, l’utilisateur doit pointer l'appareil photo de son smartphone sur le texte pour le faire apparaître sur l'écran et les données sont ainsi automatiquement extraites et traitées par le dispositif. Les applications mobiles bénéficiant de cette technologie permettront aux entreprises d’améliorer certaines de leurs procédures, comme par exemple l'intégration de nouveaux clients ou encore d'encourager leur clientèle existante à utiliser les fonctionnalités de libre-service.

« Dans le contexte économique actuel, les entreprises prennent sérieusement en considération le traitement de données. Notre nouvelle technologie « pointer et capturer » accélère les processus de collecte des données, réduit les coûts en facilitant l'intégration des clients et accroît leur satisfaction et leur fidélisation en leur proposant des fonctionnalités en libre-service. La solution Real-Time Recognition SDK contribue à l’abandon de la saisie manuelle et de plus en plus d'entreprises visionnaires se tournent aujourd’hui vers la reconnaissance et la capture instantanée de données mobiles. », explique Bruce Orcutt, le Vice-président Senior du service de marketing produit d'ABBYY.

De nombreuses entreprises et organisations, notamment dans les secteurs des banques, de l'assurance, de la logistique, de la santé et des télécommunications, peuvent accroître la satisfaction et la fidélité de leurs clients en utilisant des applications simples à utiliser permettant la capture de données. Cette technologie permet d’accélérer considérablement les procédures complexes d'enregistrement, comme l'ouverture d'un compte, une demande de prêt immobilier ou d'emprunt, ou encore la saisie d'un bulletin de salaire. Au lieu de remplir ces documents manuellement, activité chronophage et potentiellement source d'erreurs, les clients peuvent désormais capturer instantanément les données nécessaires en utilisant leur smartphone. L'information est ensuite directement transférée vers un formulaire en ligne ou une application dédiée pour y être traitée.

ABBYY Real-Time Recognition SDK permet également de capturer de façon intuitive et précise des codes-barres sur des cartes de fidélité, de lire des codes provenant de cartes à gratter et de bons, de capturer les numéros de série des appareils et d'entrer ces données extraites dans les champs correspondants de l'application. Comme aucune image n'est envoyée vers un serveur ou stockée dans l'appareil, la technologie ABBYY Real-Time Recognition est adaptée aux opérations impliquant le respect de règles de sécurité et de confidentialité.

Ces nouvelles fonctionnalités comprennent :

· Une fonction innovante de capture de données à partir de cartes bancaires, de cartes d'identité, de permis de conduire et de passeports valable pour de nombreux pays ;

· Une solution originale de capture du numéro IBAN et d'informations à partir de zones de lecture optique (MRZ) sur les cartes d'identité ;

· Un outil sur mesure de capture des données grâce à l'utilisation d'expressions régulières ;

· La reconnaissance et l'extraction de texte de toutes les couleurs à partir de tous types d'arrière-plans ou de textures complexes.



Spécificités et disponibilité

ABBYY Real-Time Recognition SDK peut être intégré à de nouvelles applications ou à des applications existantes, pour IOS et Android. La solution reconnaît 63 langues dont le chinois, le japonais, le coréen et l'alphabet cyrillique. Le kit de développement d'ABBYY facilite l’intégration et fournit des échantillons de codes et des guides de « démarrage rapide » pour aider les développeurs à se lancer.