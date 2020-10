ABBYY lance Timeline 5 qui intègre désormais le Task Mining

ABBYY, le spécialiste de l'intelligence digitale, annonce aujourd'hui la disponibilité de Timeline 5. Ce faisant, ABBYY Timeline devient une plateforme de Process Intelligence permettant l'analyse des opérations de bout en bout : données utilisateurs, processus et contenus. Cette amélioration s'inscrit pleinement dans l'objectif de proposer aux entreprises une solution clef en main pour améliorer leur efficacité opérationnelle, l'expérience de leurs clients et la pertinence de leur prise de décision stratégique.



Selon une étude menée par Forrester, durant le premier trimestre de l'année 2020, deux tiers (66,7 %) des entreprises ont fait face à des processus défaillants mis en lumière par la pandémie. Par conséquent, les entreprises rencontrent des difficultés pour implémenter des projets liés à la transformation digitale du fait d'une visibilité réduite de leurs processus. Ces difficultés peuvent s'expliquer par l'absence de pont entre leurs outils de Business Process Management (BPM), de Robotic Process Automation (RPA) et leurs technologies de Process Mining.



« L'intégration de technologies de Task Mining nous permet d'apporter un complément à nos solutions de Process Mining en dotant les entreprises de technologies pour relier et analyser les données émanant des équipes, des processus et des contenus. Ce triptyque permet aux entreprises d'augmenter les chances de réussite de leur transformation digitale. », indique Linda Ameur, Directrice France d'ABBYY.



Les capacités de Task Mining de Timeline 5 sont conçues pour :



Identifier les tâches répétitives et recommander des technologies d'automatisation pour permettre aux collaborateurs d'allouer leur temps à des activités à plus forte valeur ajoutée.



Identifier les goulots d'étranglement et améliorer les capacités d'automatisation des processus;



Fournir une vue de bout en bout sur les processus et anticiper leurs performances pour maximiser la réussite des initiatives de transformation digitale ;



ABBYY Timeline est conçue pour s'implanter facilement sur de multiples infrastructures IT tout en garantissant la confidentialité et la sécurité des données.



ABBYY Timeline va au-delà des approches existantes en matière d'optimisation des processus en proposant une vision d'ensemble des processus avec la lecture d'information provenant de contenus structurés et semi-structurés via des technologies de Content Intelligence. Selon Gartner, ABBYY Timeline est positionnée pour « accompagner de manière unique les initiatives de transformation digitale en proposant une analyse de bout à bout des processus articulée autour d'une stratégie de contenus. Les entreprises peuvent ainsi identifier les points de friction, améliorer leur efficacité opérationnelle et optimiser l'expérience de leurs clients. »



Pour une vue d'ensemble représentative des processus d'entreprise, Gartner préconise aux entreprises de combiner le Task Mining et le Process Mining pour « permettre une compréhension accrue des processus et des opérations, moteurs du succès de l'entreprise. »



Pour en savoir plus sur ABBYY Timeline 5, rendez-vous sur https://www.abbyy.com/fr/timeline/



Pour en savoir plus sur les solutions de Digital Intelligence d'ABBYY rendez-vous sur https://www.abbyy.com/fr/