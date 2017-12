AT Internet recrute 20 personnes pour accompagner le lancement de l’Analytics Suite 2 et renforcer son leadership

Qualité et démocratisation des données

Cette nouvelle version propose une interface repensée et modernisée appelée Explorer : elle dispose d’un nouveau design, propose une expérience utilisateur plus intuitive, avec des modules d’analyse et de travail de la donnée mieux intégrés entre eux. Les entreprises souhaitent favoriser l’accès aux données et leur premier impératif réside donc dans la qualité de cette dernière.



Avec cette nouvelle solution, AT Internet répond à leurs besoins en données fiables, sécurisées cohérentes, comparables, et respectueuses de la vie privée des internautes. Grâce aux nouveaux outils de l’Analytics Suite 2, les web analystes et marketeurs testent, vérifient et corrigent leurs implémentations de manière globale ou ciblée. Grâce à cette nouvelle version, ils sont capables de détecter très précisément des erreurs de code (Tag Inspector), repérer rapidement des éléments non taggués sur des sites de plusieurs milliers de pages (Tag Crawler), ou faire évoluer leur marquage à tout moment (Data Manager).



Le second pilier de la stratégie d'AT Internet est la démocratisation du Digital Analytics. Si les données sont une mine d'or, il faut en ouvrir les accès pour que chacun puisse exploiter l’information qui le concerne simplement, rapidement et de manière sécurisée. L'éditeur a donc mis l'accent sur l'interface utilisateur (fluidité des interfaces, simplicité d'activation des données) et les échanges de données : exports dans tous les formats (email, PDF, API) et mise à disposition de connecteurs avec des solutions complémentaires (Testing, DMP, Adserving, Emailing, BI, Dataviz…).



Le Digital Analytics à l'ère du prédictif

L'autre atout majeur du produit est l'intégration de technologies de machine learning dans la solution d'analyse. Jusque-là descriptif, le Digital Analytics devient alors prédictif et bientôt prescriptif dans l'Analytics Suite 2. A travers un système de recommandations intelligentes et de clustering automatique RFM (analyse segmentée), AT Internet s'appuie sur plus de 20 ans d’expertise et de R&D (notamment en partenariat avec des institutions comme le Labri et le CATIE qui ont été mandatées par l’entreprise pour faire des recherches sur l’intelligence artificielle et le prédictif) pour rendre opérationnelles les technologies décisionnelles les plus avancées. AT Internet garantit la performance de sa solution dans ses contrats de service et propose un service d’accompagnement personnalisé via leurs partenaires solutions.



Un recrutement pour accompagner le développement de la solution

Pour soutenir ce lancement et poursuivre sa dynamique commerciale, AT Internet recrute 20 personnes pour ses bureaux à Bordeaux, Paris, Londres et Munich. La société bordelaise souhaite attirer de nouveaux talents en particulier au sein de ses équipes commerciales et techniques.



AT Internet renforce sa position de leader mondial

Début novembre, AT Internet a été classé parmi les leaders mondiaux du secteur dans l'étude internationale « The Forrester Wave™: Web Analytics, Q4 2017 » publiée par le cabinet indépendant Forrester Inc. AT Internet a obtenu les meilleurs scores possibles dans 5 des 16 critères évalués dans l’étude, et a été le mieux positionné en termes de vision stratégique et produit. Forrester souligne également les garanties offertes par l’éditeur en matière de sécurité et de protection des données personnelles, ainsi que la qualité de sa relation client.