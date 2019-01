Adelius annonce son rapprochement avec la société Peritis

Cette association permet à ADELIUS de pénétrer le marché du Big Data et de renforcer son offre Centre de Compétences dont la vocation est d'offrir à ses clients une gamme complète de services, (conseil, intégration, projet, infogérance, formation, assistance technique) liés à la gestion de la production informatique.

Christophe Bonnet, Philippe Gabriel & Laurent Besson



Une passerelle vers les métiers de demain

Comme l'expliquent les fondateurs du groupe ADELIUS, Christophe Bonnet et Laurent Besson, «Nous apportons à nos clients une offre unique, permettant de couvrir l'ensemble du cycle de vie des outils dédiés à l'amélioration de la production ». Et ils poursuivent : « Les applications d'aujourd'hui et de demain s'orientent de plus en plus vers la gestion de la donnée à forte volumétrie, le temps réel et l'intelligence artificielle. Le rapprochement avec PERITIS nous permet de faire évoluer notre offre dans ce sens.»



Pour Philippe GABRIEL, fondateur de PERITIS : « Le rapprochement avec ADELIUS est un vrai levier de croissance pour PERITIS. Nous bénéficions désormais de nouvelles infrastructures pour former les futurs experts du BIG DATA et conforter notre présence sur ce marché. En retour, ADELIUS pourra bénéficier de notre expertise pour améliorer son offre. Ainsi, le développement d'algorithmes de prédiction intelligente dans le cadre du monitoring d'applications et d'infrastructures en est un exemple concret. »



La formation : valorisation du capital Humain

Pour asseoir cette ambition de croissance et cette forte volonté d'expertise, le groupe ADELIUS accueillera au sein du nouveau Campus de Neuilly s/Seine son propre centre de formation et de certification permettant de développer et valoriser les potentiels de ses consultants, d'intégrer les nouveaux collaborateurs du groupe et d'accueillir les ingénieurs de ses Clients. L'offre digitale et Data de PERITIS viendra compléter le catalogue de formations qui s'articulera autour de:

• Formateurs, experts opérationnels, animateurs du Centre de Compétences.

• Infrastructures : salles de formations, salles de certifications aggrées par les Éditeurs.

• Évènements : ateliers techniques, meet-up …



Le montant de la transaction reste confidentiel. Le dirigeant et fondateur de PERITIS, Philippe GABRIEL, reste aux commandes et continuera d'assurer la croissance de la société. Le groupe ADELIUS-PERITIS compte plus de 265 collaborateurs pour un Chiffre d'Affaires de 24M€ en 2018.

En 2019, le groupe compte atteindre les 35M€ de CA en poursuivant son rythme de croissance.