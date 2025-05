Agentforce World Tour Paris 2025 marque le passage des entreprises françaises à l’ère des agents IA

Aujourd'hui, Paris est l'épicentre de l'innovation en matière d'Intelligence Artificielle Agentique. Salesforce y accueille, en effet, l'Agentforce World Tour, un événement qui réunit 10 000 professionnels, clients et partenaires de l'industrie. Cette rencontre, qui se tient à Paris Expo Porte de Versailles, marque une étape décisive : le passage de la phase d'expérimentation de l'IA à son déploiement concret et à grande échelle au sein des entreprises françaises. C'est une affirmation claire de l'engagement à faire de l'IA un levier de croissance mesurable, d'amélioration de l'expérience client et d'excellence opérationnelle.



Les entreprises françaises à l'avant-garde de l'IA agentique



L'engouement est palpable : de nombreuses entreprises françaises de premier plan ont déjà adopté Agentforce, la plateforme de travail numérique de Salesforce, lancée fin octobre 2024. De grandes entreprises telles que Bouygues Telecom, The Adecco Group ou ENGIE, sont ces “Agentblazers” qui démontrent comment ils intègrent des agents IA autonomes au cœur de leurs processus métiers. Ces acteurs majeurs partageront, lors de l'événement, leur expérience directe sur la manière dont Agentforce leur permet d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité opérationnelle, d'accroître la productivité de leurs équipes et d’améliorer l’expérience délivrée auprès de leurs clients finaux. Ils sont rejoints par d'autres entreprises françaises, comme EcoVadis, Leyton, Speedy ou Yomoni, qui témoignent sur leur expérience de l'IA, en illustrant l’adoption d'Agentforce dans divers secteurs en France.



Emilie Sidiqian, CEO de Salesforce France, affirme : “L'enthousiasme de nos clients français témoigne de la puissance transformatrice de l'IA Agentique. Agentforce n'est pas un concept futuriste ; c'est une réalité d'aujourd'hui qui permet aux entreprises françaises de toutes tailles d'innover plus vite, d'améliorer leur productivité et de tisser des liens plus forts avec leurs clients. Ce que nous observons en France reflète une tendance mondiale : les agents IA deviennent des collaborateurs indispensables à la compétitivité des entreprises”.



À l'échelle mondiale, l'adoption d'Agentforce s'accélère et des milliers de clients rapportent des bénéfices significatifs, notamment une réduction moyenne des coûts de 20 % et un retour sur investissement cinq fois plus rapide par rapport aux implémentations de systèmes IA “fait-maison”, selon le Futurum Group. Cette plateforme de travail numérique intègre de manière transparente les agents IA avec Data Cloud de Salesforce, offrant une vue unifiée à 360 degrés du client pour alimenter des expériences hyper-personnalisées et une automatisation intelligente.



Bouygues Telecom, partenaire de longue date de Salesforce, place l'IA au cœur de sa relation client grâce au déploiement d'Agentforce au sein de sa plateforme CRM. Cette collaboration a déjà donné naissance à la console augmentée Be360+, alimentée par des agents IA, et désormais utilisée par 6 000 conseillers de vente et de clientèle.



Les agents IA se déclinent dans tous les secteurs



Au cœur de cette transformation se trouve la Plateforme de Travail Numérique (Digital Labor Platform) de Salesforce, un écosystème profondément unifié où Applications + Données + Agents IA se combinent pour redéfinir la manière dont les processus métiers sont exécutés. Cette plateforme permet aux entreprises de créer et de déployer des agents IA finement ajustés à leurs données, leurs processus et aux besoins de leurs clients.



Data Cloud agit comme le principal référentiel, unifiant et harmonisant les données de toute l'entreprise. En alimentant les agents IA avec des informations ancrées aux données de l'entreprise, Data Cloud est la source de parcours clients hyper-personnalisés et recommandations actionnables directement dans les processus métier.



Agentforce World Tour Paris dévoile également de nouvelles solutions IA spécifiques à chaque secteur, conçues pour relever les défis uniques des entreprises françaises. Une des annonces majeures est le lancement de la solution Agentforce for Financial Services.



Cette nouvelle offre dote les entreprises du secteur Banque & Assurance d'agents IA capables de gérer des tâches complexes et chronophages, telles que les annulations de frais de carte de crédit ou la génération de devis d'assurance. Cela libère les équipes humaines pour qu'elles puissent se concentrer sur les interactions clients à plus forte valeur ajoutée et les initiatives stratégiques.



Pour accompagner la montée en puissance des agents IA, Salesforce propose également un nouveau modèle de tarification flexible, incluant les “Flex Credits” et les “Flex Agreements”, offrant plus de contrôle, d'agilité et d'optimisation des coûts pour un déploiement de l'IA à grande échelle. Salesforce continue d'enrichir sa suite de solutions verticales, incluant notamment Agentforce for HR Service, Agentforce for Consumer Goods, Agentforce for Retail ou Agentforce for Healthcare.



Écosystème IA robuste et responsable au cœur de l'économie française



Salesforce s'engage à cultiver un écosystème IA dynamique en France, en soutenant ses partenaires et en formant la prochaine génération de leaders de l'IA. Conscient du besoin critique de talents en IA, un partenariat stratégique avec Ynov Campus voit le lancement de trois nouveaux Mastères axés sur l'IA et le CRM. Ces programmes doteront les étudiants de compétences en administration Salesforce, segmentation marketing, et développement d'agents IA, les préparant ainsi aux métiers de demain. Cet engagement vise à démocratiser l'accès à la formation en IA et à favoriser l'égalité des chances dans l'économie numérique.



L'impact économique de l'IA est considérable : une étude d'IDC estime que l’écosystème de Salesforce, dans le domaine de l'IA, générera plus de 2 000 milliards de dollars de revenus au niveau mondial et créera 11,6 millions d'emplois entre 2022 et 2028. Rien qu'en France, Salesforce et son écosystème devraient créer 263 000 emplois et générer 76,5 milliards d'euros de revenus d'ici 2028, ce qui souligne la puissance économique de l'IA.



Agentforce World Tour Paris : Le futur du travail, aujourd'hui



La conférence Agentforce World Tour Paris propose un programme riche, comprenant une conférence plénière, plus de 150 sessions adaptées à différents rôles (CEO, ventes, service client, marketing, data, IT, et secteurs verticaux comme les services financiers, le retail, l'industrie manufacturière ou la santé), des démonstrations en direct et de nombreuses opportunités de networking. Les participants auront l'opportunité unique de créer leurs propres agents IA, découvrant ainsi par eux-mêmes la facilité et la puissance de création d’agents autonomes sur mesure sur Agentforce. Des visites guidées (Guided Tours) et des ateliers pratiques (Hands-on Workshops) permettent également une immersion approfondie dans les innovations IA.



Un riche écosystème de partenaires sera également présent, comme Capgemini, Deloitte Digital, Accenture, CGI, Prodware, VISEO, PwC, Odaseva, OSF Digital, Levana, SpringFive, Talan, Docusign, Inetum et KPMG.