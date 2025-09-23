Snowflake, Salesforce et d’autres acteurs majeurs transforment la préparation des données pour l’IA via l’initiative d’interopérabilité sémantique ouverte

Snowflake (NYSE : SNOW), Le Data Cloud AI, en partenariat avec des acteurs majeurs de l’industrie et de l’écosystème, dont Salesforce, BlackRock et dbt Labs, annonce un engagement commun pour diriger une nouvelle initiative open source, l’Open Semantic Interchange (OSI). À l’ère de l’IA, la fragmentation des définitions et métriques métiers entre outils et plateformes crée confusion, perte de confiance et adoption ralentie. L’OSI introduit un modèle sémantique commun, ouvert et neutre, qui garantit une logique métier cohérente et des métadonnées interopérables dans toutes les applications d’IA et de Business Intelligence.



Les définitions de données fragmentées demeurent l’un des plus grands obstacles à l’adoption de l’IA. Avec l’OSI, les leaders de l’écosystème s’associent pour établir un standard partagé, garantissant la cohérence des données où qu’elles soient utilisées. Cette coalition regroupe : Alation, Atlan, BlackRock, Blue Yonder, Cube, dbt Labs, Elementum AI, Hex, Honeydew, Mistral AI, Omni, RelationalAI, Salesforce, Select Star, Sigma, Snowflake et ThoughtSpot.



Faire progresser l’interopérabilité et l’innovation en IA



Alors que l’intelligence artificielle transforme la manière dont les entreprises exploitent leurs données, le besoin de sémantiques cohérentes n’a jamais été aussi crucial. Aujourd’hui, chaque outil interprète différemment les définitions métiers, ce qui fragilise la confiance dans les analyses et ralentit les projets. L’OSI répond à ce problème grâce à une spécification unifiée et ouverte. Les données deviennent ainsi fiables, gouvernées et interopérables d’une plateforme à l’autre, permettant aux entreprises de déployer IA et business intelligence avec plus de confiance, de rapidité et de simplicité.



« Chez Snowflake, nous avons toujours cru que l’interopérabilité et les standards ouverts sont essentiels pour libérer le plein potentiel de l’IA avec vos données », déclare Christian Kleinerman, EVP of Product chez Snowflake. « Avec l’initiative Open Semantic Interchange, nous sommes ravis de mener ce projet aux côtés de nos partenaires pour résoudre un problème fondamental de l’IA : l’absence de standard sémantique commun. Plutôt que de multiplier les approches fermées, nous choisissons de nous unir pour bâtir un écosystème plus ouvert, interconnecté et durable. »



Les objectifs clés de l’initiative incluent :



L’amélioration de l’interopérabilité entre les outils et plateformes : dans un paysage fragmenté, les entreprises combinent des outils d’IA, de BI et d’analytique. L’OSI permet à tous de « parler le même langage », offrant la flexibilité d’adopter les meilleures technologies sans sacrifier la cohérence des définitions métiers.

L’accélération de l’adoption des applications IA et BI : les incohérences sémantiques freinent les déploiements à grande échelle. En standardisant la définition et l’échange des données, l’OSI renforce la confiance dans les analyses et facilite l’adoption.

La rationalisation des opérations et réduire la complexité : sans standard, les équipes data passent des semaines à réconcilier des définitions contradictoires. L’OSI supprime ces tâches chronophages, réduit les coûts et libère les équipes pour se concentrer sur l’innovation.

Avec l’élan croissant et l’arrivée de nouveaux participants, le secteur rompt avec les approches fermées et centrées sur un seul fournisseur. L’OSI ouvre la voie à un futur fondé sur l’interopérabilité, la standardisation et l’open source, condition d’une adoption massive et de confiance de l’IA.



Citations des membres de l’OSI



BlackRock : « Chez BlackRock, nous cherchons constamment à améliorer l’interopérabilité des données et à stimuler l’innovation pour nos clients », déclare Diwakar Goel, Global Head of Aladdin Data de BlackRock. « La plateforme Aladdin unifie le processus de gestion d’investissement via un langage de données commun couvrant marchés publics et privés, aidant les clients à créer de la valeur et à évoluer. Participer à l’OSI nous permet de contribuer à une spécification ouverte et neutre qui simplifiera l’échange de données et accélérera l’adoption de l’IA et de la BI dans l’industrie financière. »

dbt Labs : « Notre mission a toujours été de donner aux équipes data les moyens de travailler plus efficacement », déclare Ryan Segar, Chief Product Officer de dbt Labs. « Nous voyons l’OSI comme un prolongement naturel, puisqu’il s’attaque au problème des sémantiques fragmentées et incompatibles. En créant un langage universel pour les définitions de données, cette initiative open source donnera aux praticiens un outil concret pour assurer cohérence et fiabilité.»

Tableau : « L'avenir de l'IA repose sur la confiance, et la confiance commence par des données cohérentes et fiables », déclare Southard Jones, Chief Product Officer de Tableau. « En codirigeant l'Open Semantic Interchange avec Snowflake et nos partenaires, nous posons les bases dont tous les agents d'IA et toutes les applications BI ont besoin : un cadre sémantique commun qui préserve le sens des données sur toutes les plateformes. Il s'agit là d'une véritable pierre de Rosette pour les données d'entreprise, qui permet à nos clients d'exploiter en toute confiance des informations fiables, quel que soit l'emplacement de leurs données. »