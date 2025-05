Informatica et son partenaire Salesforce annoncent leur intention d'offrir une intelligence client pilotée par l'IA grâce à la nouvelle intégration d'Agentforce

Axé sur l’IA, ce nouveau chapitre du partenariat entre Salesforce et Informatica étendra Agentforce for Sales et Agentforce for Service avec une intelligence client enrichie – donnant aux entreprises les moyens de proposer des expériences client plus personnalisées et améliorées par l'IA.



Au cœur de cette solution se trouvera la gestion des données de référence (MDM) d'Informatica, des « golden records » qui intègrent les données clients provenant de dizaines de systèmes d'entreprise, contribuant ainsi à garantir une qualité optimale des données. Informatica MDM SaaS s'appuiera sur ces enregistrements pour enrichir les agents d'intelligence artificielle créés avec Agentforce, afin de prendre en charge les cas d'utilisation critiques en matière de vente et de service dans les environnements B2C et B2B. Ces annonces ont été faites à l’occasion d’Informatica World, conférence annuelle de l'entreprise sur la gestion des données et l'IA, qui se tient à Las Vegas.



Les capacités clés prévues sont les suivantes :



Insights sur les clients incluant profils complets, coordonnées, comportement d'achat, affinités avec les produits, ménages complexes et hiérarchies organisationnelles, segmentation, statut du consentement (par exemple, RGPD/CCPA) et préférences en matière de contact.

Améliorations du service à la clientèle permettant d'accroître la satisfaction des clients (CSAT) et la réputation de l'organisation en donnant aux équipes d'assistance des données actualisées et contextuelles sur les clients lors de chaque interaction.

Enrichissement des ventes qui fournit des informations à 360° sur les clients dans tous les systèmes de l'entreprise afin de personnaliser l'engagement et de garantir la conformité aux réglementations.



« Les données sont fondamentales pour l'IA agentique », a déclaré Tyler Carlson, SVP, Business Development and Strategy chez Salesforce. « Grâce aux capacités de gestion des données de référence d'Informatica intégrées à Agentforce, les clients de Salesforce seront en mesure de mieux ancrer les interactions des agents d'IA dans des données de haute qualité afin d'améliorer et de cibler le service et l'engagement. »



Les actions Informatica MDM SaaS pour Agentforce seront proposées sur Salesforce AppExchange et devraient être disponibles à l'échelle mondiale au second semestre 2025.



« Cette collaboration est axée sur l'action, et pas seulement sur la connaissance », a déclaré Rik Tamm-Daniels, vice-président directeur des écosystèmes stratégiques chez Informatica. « Nous allons enrichir les expériences d'Agentforce pour les utilisateurs opérationnels avec des données d'entreprise fiables et approfondies afin de permettre des interactions intelligentes avec les clients et d'obtenir des résultats mesurables. »