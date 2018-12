Aisnedit rejoint eFutura et apporte son expertise de services dans la transformation numérique

Aisnedit, Société conseil et intégrateur spécialisé sur le marché de l’EIM (Enterprise Information Management), a rejoint l’association eFutura en tant qu’adhérent.



Déjà partenaire de grands acteurs de son marché tels OpenText, SAP, Accellion, Trustweaver ou Formpipe, Aisnedit s’engage aujourd’hui auprès de l’association professionnelle eFutura dans la gestion, la valorisation et la préservation des contenus numériques.



Même si la transformation digitale est née avec l’essor d’internet, les bouleversements induits par les nouvelles technologies sont des défis que doivent relever chaque jour les entreprises.

Au cœur de ces changements, la gestion électronique de documents, l’éditique, la dématérialisation et les échanges sécurisés de données sensibles représentent un facteur incontestable de compétitivité et d’efficacité pour tous les secteurs d’activité.

La gestion du cycle de vie et la conservation des contenus dématérialisés est un enjeu important ainsi que la préservation de leur intégrité et de leur authenticité.



Laurent Prével, président d’eFutura a souligné : « Nous voyons avec plaisir Aisnedit rejoindre nos rangs. Aisnedit est un acteur référent sur le marché de la GED et de l’éditique. Son expérience et son éclairage sur le traitement des contenus et des documents lui confère une place évidente parmi nous et va encore nous aider à compléter notre vision sur la transformation digitale. »



Marc Baldy, Directeur Commercial d’Aisnedit, a déclaré : « Je suis particulièrement heureux d’apporter notre expertise et de contribuer aux débats et à la réflexion stratégique sur la transformation digitale lors des nombreux groupes de travail régulièrement organisés. Avec ce rapprochement, Aisnedit et eFutura font un pas de plus pour placer l’innovation au cœur de la transition numérique. »