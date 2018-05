Alteryx ouvre un bureau en France pour développer l’analyse de données

Alteryx, Inc.,un leader sur le marché des logiciels d’analyse de données, annonce aujourd’hui l’ouverture d’un bureau Alteryx à Paris. L’objectif est de se rapprocher de ses centaines de clients actuels en France et en Europe du Sud, dont la Caisse d’Épargne et Renault, et de développer son portefeuille client et son réseau de partenaires.Alteryx est en pleine expansion dans plusieurs régions du monde et ce bureau parisien permettra aux entreprises de France et d’Europe du Sud d’accéder plus rapidement à ses logiciels performants d’analyse de données.



« Nous sommes heureux de notre partenariat avec Alteryx et sommes ravis de l’évolution constante de la plateforme, mais aussi de son expansion dans la région EMEA », indique Benjamin Long, Fondateur et Directeur de The Information Lab. « Nous sommes heureux de participer au lancement d’Alteryx en France et nous nous réjouissons à l’idée d’aider encore plus d’entreprises à accéder aux logiciels d’Alteryx et à transformer leurs activités ».



« En tant que client d’Alteryx, l’utilisation quotidienne de la plateforme Alteryx a été essentielle pour notrevolonté de mettre l’analyse de données au cœur de notre entreprise », déclare Benoit Raffin-Peyloz, Chief Data Officer de la Caisse d’Épargne des Hauts de France.« Nous voulions stopper les processus manuels redondants d’analyse de données utilisant des tableurs ou listings et permettre une analyse en “libre-service” dans toutes les fonctions de l’entreprise. Nous sommes maintenant en mesure de travailler avec une version française localisée d’Alteryx couvrant toute une série d’aspects, depuis l’analyse des données de localisation pour nos succursales a la segmentation de la clientèle, ainsi que nos services internes, permettant l’évaluation des variables ayant un impact sur nos effectifs.Nous sommes ravis d’avoir une présence locale d’Alteryx en France ».



Partout dans le monde, les entreprises reconnaissent le potentiel énorme des données, mais beaucoup d’entre elles ont du mal à transformer ces données en informations exploitables qui génèrent des résultats commerciaux. Selon un récent sondage d’IDC, 55 milliards d’euros sont gaspillés chaque année en Europe par les utilisateurs de tableurs, qui consacrent au moins 28 heures par semaine à la préparation et à l’analyse des données. La plateforme d’analyse « end-to-end » d’Alteryx répond a ce défi en unifiant l’expérience analytique, permettant de briser les « barrières » entre analystes, programmeurs et utilisateurs business de données durant tout le processus d’analyse : préparation, étude, analyse proprement dite et visualisation des données.



En parallèle de l’ouverture de ces locaux parisiens, Alteryx annonce la nomination de Raphaël Savy au poste de Directeur Europe du Sud. Basé à Paris et fort de son expérience aussi bien en B2B qu’en B2C, Raphaël Savy aura pour mission le développement commercial et le support régional. Auparavant, Raphaël dirigeait les activités françaises de NIRATEK. Il a également été à la tête de la filiale française de Teradata Applications, entreprise spécialiste de logiciels marketing, après avoir occupé plusieurs postes chez eCircle.



« Je suis très heureux de rejoindre l’équipe d’Alteryx, pionnier et expert de l’analyse de données, et de participer à leur croissance en Europe », déclare Raphaël Savy, Directeur Europe du Sud d’Alteryx. « La demande pour une plateforme complète d’analyse de données est en forte hausse en Europe. En effet, les entreprises françaises souhaitent s’équiper en logiciels analytiques pour exploiter pleinement la valeur de leurs données et donner à leurs équipes les moyens de résoudre des problèmes de plus en plus complexes. »



Afin de célébrer l’ouverture de son nouveau bureau à Paris Alteryx a réuni plus d’une centaine de clients, prospects et partenaires à l’Intercontinental Paris Le Grand. Alteryx a également annoncé récemment la création d’un siège APAC (Asie-Pacifique) et l’acquisition de son distributeur principal en Australie, ce qui témoigne d’une expansion mondiale rapide et stratégique.