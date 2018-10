Apidata valorise les données des assureurs pour un service plus adapté à l’assuré

Selon une étude Accenture, seuls 26% des assureurs valident les données avec lesquelles ils travaillent. Jeune acteur de l’InsurTech française, Apidata standardise, qualifie et fiabilise leurs données. Avec son service d’optimisation de la gestion des portefeuilles, la start-up améliore la prédiction des risques et la mise en conformité avec les réglementations du marché. Seule entreprise française sur ce créneau, Apidata comble ainsi un besoin crucial chez les assureurs, impactant l’assuré en bout de la chaîne de valeurs.



Le marché de l’assurance en pleine révolution



Le marché des services connaît actuellement une rupture technologique (Big Data, IA, etc.). De nouveaux défis émergent dans chaque secteur. Dans l’assurance, la gestion des flux de données concernant les assurés constitue l’enjeu majeur.



Chaque jour, les assureurs traitent manuellement des masses de données stratégiques sous d’innombrables formats, provenant de plusieurs de dizaines partenaires pour certains.



Selon une récente étude d’Accenture, « seuls 26 % des assureurs valident et approuvent leurs données, 19 % les valident mais ne sont pas certains de leur qualité. Pourtant 82% d’entre eux estiment que leur entreprise doit innover …, et pour cela accéder à de nouvelles sources de données ». Face à ce constat épineux, Apidata propose un nouvel outil qui valorise la donnée, la qualifie à la source, et procure une connaissance améliorée des besoins des assurés chez l’assureur. Une solution qui change la donne, puisqu’elle permet une meilleure personnalisation de l’offre d’assurance selon chaque profil client.



Apidata valorise les données des assureurs



Lancée en 2014 après deux ans de R&D, Apidata repose sur l’expertise de ses trois co-fondateurs, spécialistes de l’assurance de personnes. Issue d’une révolution naissante de ce marché, Apidata présente la seule solution de standardisation de la donnée destinée aux assureurs. L’entreprise fournit de la Smart Data aux Compagnies d’Assurance, Mutuelles et Institutions de Prévoyance par le biais d’une plateforme qui traite et exploite les flux hétérogènes de données de gestion.



En misant sur la qualité de la donnée, Apidata accompagne ses clients-assureurs quotidiennement dans leurs démarches principales. La donnée intelligente leur permet de mieux calculer les risques et par conséquent, de mieux adapter les offres d’assurance proposées aux clients finaux. Grâce à la solution d’Apidata, la mise en conformité des assureurs avec les réglementations du marché, notamment Solvabilité II, RGPD et FICOVIE, devient plus aisée, rapide et fiable.



Apidata, la startup de l’InsurTech en plein essor, sera présente sur REAVIE 2018



Quatre ans à peine après la mise sur le marché de sa solution, personnalisable en fonction du portefeuille clients et du volume de données à traiter, Apidata est le partenaire privilégié des grands acteurs du marché de l’assurance en France : CNP Assurance, Klésia, Eovie-MCD…



La jeune pousse vient de recruter Vincent Daffourd, ex-Care Labs, en tant que VP Marketing & Communication, pour accompagner son développement.



Le CEO, Xavier Garcia, présentera lors du salon Reavie 2018, événement phare du marché, un nouveau service à destination des assureurs, basé sur la gestion déléguée. Cette prestation, inédite auprès des acteurs français de l’assurance à ce jour, a pour but de simplifier au maximum leur interaction avec les différents délégataires (prestataires).