Alfresco et Tech Mahindra présentent quatre solutions basées sur l’IA et l’IoT à destination des compagnies d'assurance

Alfresco Software, éditeur de logiciels open source commerciaux destinés au contenu, à la gestion des processus et à la gouvernance, et Tech Mahindra, un des principaux fournisseurs de services et de solutions de transformation numérique, de conseil et de réingénierie, annoncent développer conjointement quatre solutions de transformation numérique destinées au secteur de l’assurance. Cette collaboration combine l’expertise et l'expérience de Tech Mahindra dans le domaine des assurances avec la puissance de la Digital Business Platform proposée par Alfresco. L’objectif est de créer des solutions de gestion des risques, d’automatisation des souscriptions, d’agents conversationnels et de traitement intelligent des réclamations.



Grâce à l’utilisation de la Digital Business Platform d’Alfresco comme base de gestion de contenu native dans le cloud, Tech Mahindra peut aider les compagnies d’assurance à redéfinir leurs opérations et à améliorer les services fournis à leurs clients à l’aide des quatre nouvelles solutions :



Solution intelligente de gestion des risques (IRMS) – Une solution qui intègre tous les aspects de la gestion de risques en un seul et même endroit et qui comprend des fonctionnalités de surveillance, de profilage, d'analyse et de gestion de l'exposition.



Souscription autonome – Une souscription d'assurance entièrement numérisée qui élimine tous les points de contact manuels. Elle permet une vente et un traitement directs améliorés aux fournisseurs d'assurance et ce, via les différents canaux et intermédiaires.



IntelliClaims - Une solution de traitement automatisé des réclamations basée sur l'intelligence artificielle qui s'intègre aux robots de discussion ainsi qu’aux systèmes de traitement et de documentation backend. Elle permet notamment d’effectuer le résumé des documents liés aux réclamations (y compris les images) et suggère des actions à mener pour le personnel en charge.



IntelliChat – Une solution qui comprend un système auto-apprenant basé sur la PNL (programmation neuro-linguistique) ainsi qu’un Bot d'entreprise utilisant l'IA pouvant jouer le rôle d’assistant intelligent et venir en aide aux potentiels clients.