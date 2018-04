Atos annonce une première mondiale en informatique quantique

À la suite de la 4ème réunion du Conseil Scientifique du programme Atos Quantum qui s’est tenue vendredi à son siège, Atos, leader international de la transformation digitale, annonce une première mondiale en matière d’informatique quantique.



L’Atos QLM encore plus performante grâce à la simulation de Qubits physiques

Les chercheurs du Laboratoire Atos Quantum ont réussi à modéliser le « bruit quantique » offrant ainsi une simulation plus réaliste que jamais, en phase avec les besoins de la recherche.



L’Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM) dispose désormais de capacités de modélisation accrues pour le hardware quantique, comme la simulation du bruit quantique s’appuyant sur les principes de la physique quantique ; et permet l’optimisation des logiciels quantiques à l’usage de véritables processeurs quantiques.



Grâce à cette innovation, les utilisateurs de l’Atos QLM peuvent désormais optimiser leurs algorithmes sur tout type de hardware quantique. Cette étape majeure a été saluée par le Conseil Scientifique d’Atos Quantum comme une avancée cruciale dans le domaine de la recherche pour l’informatique quantique.





Thierry Breton, Président-directeur général d'Atos, entouré le 6 Avril 2018 des membres du Conseil Scientifique d'Atos Quantum : Serge Haroche, Prix Nobel de Physique, Daniel Estève, Alain Aspect, David DiVincenzo et Artur Ekert. (Cédric Villani, lauréat de la Médaille Fields, membre du Conseil excusé) ainsi que des membres de l'équipe dirigeante d'Atos Quantum, devant une Atos Quantum Learning Machine.



A l'issue de la réunion du Conseil scientifique d'Atos Quantum, Thierry Breton, Président-directeur général d'Atos, a déclaré :



« Nous sommes heureux de mesurer aujourd’hui les progrès remarquables de notre programme Atos Quantum. Depuis le lancement de l’Atos QLM en juillet 2017, la machine a bénéficié de constantes améliorations par notre Laboratoire de recherche. Avec la modélisation du bruit quantique, les chercheurs du Laboratoire Atos Quantum ont permis à la simulation d’atteindre une nouvelle dimension, toujours plus proche de la réalité. Cette avancée technologique majeure, soutenue par un Conseil Scientifique de renommée internationale, permet aux chercheurs du monde entier de tester aujourd’hui les algorithmes spécifiques qui donneront aux futurs ordinateurs quantiques toute leur puissance, notamment dans les applications liées à l’intelligence artificielle ».



Un succès commercial international pour l’Atos QLM

Neuf mois seulement après son lancement commercial, l’Atos QLM – le simulateur quantique le plus puissant au monde, capable de simuler jusqu’à 40 bits quantiques (Qubits) – a déjà été livrée dans de nombreux pays, tels que les Etats-Unis (Oak Ridge National Laboratory), la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Autriche – accompagnant des programmes de recherche majeurs dans divers secteurs.



L’informatique quantique devrait permettre, dans les années à venir, de faire face à l’explosion des données qu’entraînent le Big Data et l’Internet des Objets. Par des capacités d’accélération de calcul ciblées et inédites s’appuyant notamment sur le supercalculateur de classe exascale BullSequana, elle devrait également favoriser des avancées dans le deep learning, l’algorithmique et l’intelligence artificielle pour des domaines aussi variés que la pharmaceutique ou les nouveaux matériaux. Pour progresser sur ces sujets, Atos entend mettre également en place plusieurs partenariats avec des centres de recherche et universités dans le monde.