Cohesity renforce ses fonctionnalités de GenAI dans Cohesity Gaia avec un outil de visualisation avancé et l’ajout de sources de données

Cohesity, l’un des leaders de la sécurisation et de la gestion des données basées sur l’IA, annonce aujourd'hui l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité d'exploration visuelle des données, en instance de brevet, dans Cohesity Gaia, son premier assistant de recherche basé sur l'IA lancé plus tôt cette année. Cette nouveauté doit permettre une catégorisation visuelle des thèmes présents dans des documents et fichiers au sein d'un ensemble de données. L'explorateur visuel apporte une dimension contextuelle aux données et suggère également des requêtes pour aider les utilisateurs à obtenir des informations plus rapidement.



L'exploration de données traditionnelle montre ses limites face à l'explosion des données non structurées, qui représentent désormais plus de 80% des données d'une entreprise. Confrontées à ce défi croissant, les entreprises peinent à extraire des informations pertinentes de cette masse de données textuelles. Réduites à analyser un échantillon restreint, confiné aux systèmes structurés, leurs analyses et rapports manquent de profondeur et de précision. Des données cruciales, pourtant disponibles, restent inaccessibles, prisonnières de systèmes non structurés et disparates.



Cohesity Gaia applique la puissance de l'IA générative aux données des entreprises pour améliorer considérablement la vitesse et la qualité des informations disponibles et pour différents cas d’utilisation. La solution indexe et fournit des informations basées sur des données stockées dans de multiples formats courants, dont les e-mails, les dossiers, les PDF, les fichiers texte, les feuilles de calcul, le HTML, le XML et les présentations.



De l’information plus rapide et plus pertinente grâce à la suggestion de thèmes



L'un des plus grands défis des utilisateurs lorsqu’ils sont confrontés à de vastes ensembles de données est de ne pas savoir par où commencer ou quelles informations extraire. Pour répondre à cette problématique, la solution Cohesity Gaia fournit automatiquement une représentation visuelle des données, qu’elle classe par thèmes, donnant aux utilisateurs un point de départ clair. Grâce à la modélisation thématique, un ensemble de techniques avancées d'intelligence artificielle et de traitement du langage naturel, Cohesity Gaia identifie instantanément les structures thématiques dissimulées dans les documents et les fichiers offrant un meilleur cadre de compréhension pour que les utilisateurs soient en mesure de poser des questions plus informées et plus ciblées lors de leurs recherches.



L'explorateur de données Gaia simplifie encore ce processus en permettant aux utilisateurs de sélectionner les thèmes suggérés, de poser des questions conversationnelles et d'interagir avec des prompts intelligents et contextuels et ainsi avoir accès rapidement aux informations les plus pertinentes. Conformément à l'engagement de Cohesity en matière d'IA responsable, la solution Cohesity Gaia offre un aperçu des données tout en garantissant leur sécurité et conformité aux exigences réglementaires.



Cohesity organisera une série d'ateliers sur l'IA afin de permettre à ses clients et prospects de découvrir cette nouvelle fonctionnalité inédite et comprendre comment elles peuvent désormais obtenir de nouvelles informations sur leur entreprise. Pour plus d'informations sur les ateliers d'IA, visitez le site de Cohesity.



« En relevant le défi de la gestion et de l'extraction de données non structurées dans des systèmes disparates, Cohesity Gaia et son nouvel explorateur visuel de données peuvent révolutionner l'accessibilité des données pour les entreprises », a déclaré Chirag Mehta, analyste principal en cybersécurité chez Constellation Research. « Cette innovation peut non seulement renforcer la sécurité et la conformité des données, mais également permettre aux utilisateurs d'obtenir des informations encore plus approfondies et contextuelles, et ainsi améliorer considérablement le processus de prise de décision et l'efficacité opérationnelle. »



Accéder aux données stockées dans les environnements Sharepoint et NAS grâce à l’IA générative



Cohesity élargit également la prise en charge de nouvelles charges de travail et sources de données au sein de Gaia. Les clients peuvent désormais analyser leurs données d'entreprise, protégées sur la plateforme Cohesity, directement depuis Microsoft 365 Mail, Microsoft 365 Sharepoint et Microsoft 365 OneDrive, ainsi que depuis les serveurs de fichiers sur site ou cloud, dont Dell EMC Isilon, Netapp NAS, des serveurs de fichiers physiques et Cohesity Smartfiles.



Lancé en février, Cohesity Gaia utilise s’appuie sur la technologie RAG (Retrieval-Augmented Generation) et les LLM (Large Language Models) pour aider les utilisateurs à exploiter des informations précieuses sur la base de leurs données d’entreprise.



« Les entreprises consacrent aujourd’hui énormément de ressources à protéger leurs données, Cohesity Gaia a été développée car nous estimons qu’elles devraient donc toutes être en mesure d’en tirer de précieux enseignements » declare Craig Martell, CTO, Cohesity. « Les utilisateurs doivent pouvoir facilement interroger leurs données et obtenir un résultat précis et exploitable, quel que soit l'endroit où elles sont stockées et leur ancienneté. C'est la promesse de Cohesity Gaia. »



Cohesity Gaia a récemment été reconnue Tech Innovator 2024 dans la catégorie Intelligence Artificielle par CRN. Ces prix mettent en lumière les produits et services innovants qui offrent des avancées technologiques significatives - et des opportunités de croissance pour les partenaires - dans toute une série de catégories technologiques, dont l'IA et son infrastructure.



L'explorateur visuel de données et la prise en charge de nouvelles sources de données et charges de travail seront disponibles dans la version d'octobre de Cohesity Gaia.