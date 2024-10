Amplitude fait l’acquisition de Command AI pour faciliter l’accès à la technologie

Dans le cadre de sa mission visant à aider les entreprises à créer de meilleurs produits et expériences numériques, Amplitude, Inc (Nasdaq : AMPL) annonce aujourd’hui l’acquisition de Command AI, une startup qui fournit une assistance utilisateur intuitive basée sur l’IA pour faciliter l’utilisation des logiciels.



Avec cette acquisition, Amplitude entend offrir une assistance personnalisée aux utilisateurs de sa plateforme analytique par le biais de visites guidées, de fenêtres pop-up, de guides d’intégration et de sondages. Objectif : permettre d’optimiser l’expérience client, d’augmenter la satisfaction utilisateurs et, à terme, maximiser la croissance.



L’intégration de Command AI s’impose comme une évidence en venant compléter les solutions d’Amplitude qui aident les entreprises à mieux comprendre le comportement des utilisateurs et les blocages qu’ils rencontrent. Command AI permet de répondre aux besoins des utilisateurs en temps réel et d’améliorer les produits et expériences numériques de manière personnalisée grâce aux données recueillies par la plateforme Amplitude.



Command AI créé la nouvelle génération de technologie d’adoption numérique et capitalise sur l’expérience de l’utilisateur final grâce à l’intégration de l’IA au sein du produit lui-même. L’avancée de l’intelligence artificielle permet d’actionner une aide proactive pour chaque utilisateur. Ainsi, les clients seront en mesure de mieux comprendre et d'agir en fonction des intentions des utilisateurs, d'accéder plus rapidement aux informations et d'offrir des expériences utilisateur plus ciblées.



« L’innovation est un puissant moteur de croissance chez Amplitude », déclare Spenser Skates, co-fondateur et PDG d’Amplitude. « L’équipe de Command AI nous a impressionnés et nous sommes ravis d’intégrer les capacités d’une IA de pointe come celle-ci à notre plateforme leader de l’analytique produit », ajoute-t-il.



« Cette intégration de Command AI dans Amplitude, donne lieu à un outil extrêmement puissant !», confirme James Evans, co-fondateur et PDG de Command AI. « Bien que le développement de logiciels soit de plus en plus important, la plupart d’entre eux restent difficiles à utiliser et leur approche généraliste ne répond pas à toutes les attentes. Le partenariat d’Amplitude et de Command AI va façonner une nouvelle génération d’assistance à l’utilisateur dans un monde gouverné par l’intelligence artificielle. Nos clients pourront enfin stimuler leur croissance, la satisfaction et la fidélisation de leurs utilisateurs, et ce à l’aide d’une seule et unique plateforme. », se réjouit-il.



Amplitude prévoit d’étendre sa plateforme avec une expérience intégrant des fonctionnalités clés de Command AI dès début 2025, y compris :



Guides et visites de produits : présentez votre appli ou votre site aux utilisateurs pas à pas, de manière interactive et facile.

Annonces : utilisez les triggers intelligents pour partager des updates produit, des invitations à des événements et des offres spéciales aux utilisateurs intéressés uniquement.

Sondages : engagez les utilisateurs, obtenez davantage de feedback et générez des informations sur leur expérience en temps réel.

Listes de contrôle : Aidez les nouveaux utilisateurs à devenir opérationnels rapidement en leur créant un plan d’action personnalisé.



L'équipe Command AI rejoindra Amplitude et continuera à servir ses clients actuels tout en s'intégrant à la plateforme Amplitude.