Informatica met à disposition des blueprints pour simplifier et accélérer le développement d'IA générative sur les principales plateformes technologiques

Informatica (NYSE : INFA), leader de la gestion des données cloud s’appuyant sur l’IA, annonce aujourd'hui la disponibilité des blueprints d’IA générative qui permettent de créer plus rapidement et plus facilement des applications d’IA générative pour les entreprises sur six plateformes technologiques de premier plan.



Les blueprints – pour AWS, Databricks, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud et Snowflake – comprennent des architectures de référence standard, des « recettes » préconstruites et spécifiques à l'écosystème, ainsi que des modèles d’IA générative en tant que service (GenAI Model-as-a-Service) et des connecteurs de bases de données vectorielles afin de minimiser la complexité du développement de l’IA générative et accélérer sa mise en œuvre.



Ces modèles complets et faciles à suivre sont conçus pour faciliter l'utilisation de données prêtes pour l'IA par les entreprises qui cherchent à développer et à générer rapidement de la valeur commerciale à partir d'applications d’IA générative. Ils comprennent des recommandations en matière d’architecture et des configurations prédéfinies, à utiliser avec la plateforme Intelligent Data Management Cloud (IDMC) d'Informatica et les principales plateformes de données dans le Cloud. Des sociétés de services telles que Deloitte et Capgemini construisent leurs plateformes d’IA générative à partir des blueprints d'Informatica afin d’ajouter des capacités spécifiques à leur secteur d'activité, des services à valeur ajoutée et de la propriété intellectuelle aux blueprints d’IA générative de base utilisés par l'entreprise. Les blueprints répondent à une série d'exigences liées aux données et aux métadonnées qui sont communes aux initiatives en matière d’IA générative, notamment la découverte de données, l'ingénierie des données, la gestion des données de référence (MDM), le contrôle d'accès et l'application de politiques.



Les blueprints apportent :



La qualité des données et la gestion des données de référence (MDM), pour garantir que les applications d’IA générative soient fondées et enrichies par des données d'entreprise de haute qualité pour les principales parties prenantes de l'entreprise, telles que les clients et les fournisseurs.

L'utilisation de métadonnées de glossaires commerciaux et la gouvernance des données, pour s'assurer que les applications d’IA générative soient optimisées pour le secteur et l'entreprise.

Une approche sans code pour permettre un échafaudage évolutif et robuste de projets visant à fournir et à gérer des applications d’IA générative.

Un soutien à l'IA responsable, avec application de la politique et de la sécurité, pour garantir que les données soient incluses dans les prompts de l'IA générative et qu'elles répondent de manière appropriée et en toute sécurité.

L’accélération du développement d'applications d’IA générative avec des recettes iPaaS préconstruites, sans code et spécifiques à l'écosystème pour AWS, Azure, Google et Oracle, en utilisant les capacités d'intégration et d'orchestration iPaaS rapides de la plateforme IDMC.

La mise à l'échelle avec un runtime sans serveur (serverless runtime) à haut débit/faible latence, pour l'intégration d'agents d'IA et d'exécuteurs RAG-chain, ainsi que l'amélioration de l'efficacité grâce à une interface de conception moderne.

« En tant que partenaire stratégique d'Informatica, nous nous réjouissons du potentiel de ces blueprints pour fournir des capacités d’IA générative spécifiques à chaque secteur et des services à valeur ajoutée. Les chefs d'entreprise cherchent des moyens de mettre en œuvre l’IA générative pour répondre aux exigences strictes de l'entreprise, de l'ancrage à la contextualisation, qui nécessitent une base solide de gestion des données », explique Jim Rowan, Responsable du marché de l’IA chez Deloitte Consulting LLP. « Les blueprints d’IA générative d'Informatica représentent une évolution pour le secteur et pour nos clients, car ils élèvent la pratique du développement d'applications d’IA générative afin de répondre aux exigences des entreprises, qui veulent développer une IA générative responsable à l'échelle. »



« Une myriade de composants doit être réunie pour le développement de l’IA générative, notamment des modèles de langage volumineux, la gestion des données vectorielles, le traitement des prompts et bien plus encore », explique Rik Tamm-Daniels, Vice-Président en charge des Ecosystèmes stratégiques chez Informatica. « Ces modèles fournissent un chemin prescriptif permettant aux clients de libérer le potentiel de l’IA générative pour les cas d’usage dans leur entreprise. Informatica continue de simplifier et de rationaliser le processus de fourniture d'applications d’IA générative à grande échelle en minimisant l'intégration nécessaire. Et, plus important encore, nous le faisons avec des données prêtes pour l'IA qui sont pertinentes, responsables et robustes. »



Les modèles sont disponibles gratuitement dans l'Architecture Center d'Informatica. Les recettes pour AWS, Google Cloud, Microsoft Azure et Oracle sont disponibles dès à présent, tandis que les recettes pour Snowflake et Databricks sont prévues pour l'année prochaine.