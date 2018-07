Atos reconnu ‘Leader’ en gestion des infrastructures informatiques cognitives par NelsonHall

Atos soutient les organisations dans leur transformation digitale en leur offrant les outils, services et conseils pour implémenter des infrastructures informatiques et des services novateurs de gestion de l’environnement de travail (Digital Workplace) qui incluent l’utilisation de l’Intelligence Artificielle (IA), les aspects cognitifs, l’apprentissage automatique (Machine Learning) et profond (Deep Learning), les agents virtuels, ou bien encore l’analytique avancée et la robotique.



« Atos Codex AI Suite », la nouvelle suite logicielle d’Intelligence Artificielle d’Atos, annoncée aujourd’hui, permet aux entreprises et instituts de recherche de développer, déployer et gérer les applications d’IA. Avec Atos Codex AI Suite, les spécialistes des données disposent désormais d’une solution simple d’utilisation, efficace et rentable pour développer et déployer rapidement des applications d’Intelligence Artificielle, mieux exploiter les données et poursuivre de nouvelles opportunités commerciales.



L’offre « Digital Workplace’ » d’Atos est une véritable solution de bout en bout, et inclut une variété de technologies intelligentes pour améliorer l’expérience utilisateur. Elle comprend notamment l’Assistant Virtuel d’Atos (AVA), qui s’appuie sur l’expertise de Cognitor, spécialiste de l’Intelligence Artificielle, afin d’offrir un service de support aux utilisateurs – améliorant ainsi leur productivité et réduisant les périodes d’inactivité, tout comme les coûts.



John Laherty, Senior Research Analyst chez NelsonHall, précise « Atos mène une double démarche de transformation digitale de son infrastructure et de son service de support, afin d’améliorer l’expérience utilisateur et de favoriser l’activité commerciale. Atos inclut désormais des technologies d’automatisation dans l’ensemble de ses offres standard de gestion des infrastructures. »



Peter Pluim, Vice-président exécutif pour la gestion des données et des infrastructures chez Atos, ajoute : « Nous sommes très heureux d’être nommés ‘Leader’ en gestion des infrastructures informatiques cognitives par NelsonHall. Nous offrons des services d’automatisation et de robotique complets qui permettent aux entreprises de diminuer leurs coûts tout en améliorant la qualité de leurs services – et créent de plus une véritable valeur ajoutée en leur permettant d’accéder à des ressources en temps réel. »