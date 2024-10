Avec sa nouvelle API Data Graph, Precisely annonce une avancée dans l’enrichissement des données

À l’occasion du sommet Trust ’24 Data Integrity organisé à Philadelphie, Precisely, le leader mondial de l’intégrité des données, annonce l'API Data Graph, un nouvel ajout au service Data Enrichment de la Precisely Data Integrity Suite. Pour la première fois, une seule et unique API permet d’accéder facilement au portefeuille de données de Precisely et de bénéficier ainsi de ses fonctionnalités (requêtes flexibles, enrichissement des données et découverte avancée des données). S'appuyant sur le PreciselyID, l'identifiant unique et persistant de l'entreprise pour tout lieu adressable, l'API Data Graph réduit la complexité, garantit la cohérence et accélère le processus d'enrichissement des données, accélérant ainsi le délai de rentabilisation.



L’enrichissement des données, un processus qui consiste à intégrer aux données des entreprises des informations tierces soigneusement préparées afin d’en améliorer globalement la valeur, la précision et la facilité d’utilisation, constitue une priorité de plus

en plus importante pour les organisations. C’est tout particulièrement le cas des entreprises qui souhaitent que leurs initiatives, notamment dans les domaines de l’IA et de l’apprentissage automatique, soient nourries par des données contextuelles pertinentes.

À titre d’exemple, une étude

récemment réalisée par Precisely indique une hausse de 22 % en un an de l’utilisation des fonctions d’enrichissement des données comme stratégie clé d’amélioration de l’intégrité des données. Pourtant, de nombreuses entreprises continuent de lutter contre

le processus chronophage et souvent manuel d’intégration précise des données tierce partie.



Basée sur le langage de requête GraphQL,

l’API Data Graph simplifie considérablement l’enrichissement des données en permettant aux utilisateurs de spécifier leurs besoins en une seule demande. L’API filtre et organise les données avant leur diffusion, de sorte que l’entreprise reçoit uniquement

les informations les plus pertinentes en fonction de ses exigences.



Korem, expert en technologies géospatiales et partenaire de conception de l'API Data Graph, se réjouit de l'intégration de la nouvelle fonctionnalité dans ses solutions afin de soutenir un large éventail de cas d'utilisation dans l'industrie.



« Nous sommes ravis du lancement de la nouvelle API Data Graph de Precisely, déclare Jonathan Houde, CTO chez Korem.

Au lieu d'acquérir des licences pour des ensembles de données entiers ou de faire de multiples appels à des services Web, nos clients peuvent maintenant accéder à toutes les informations nécessaires par le biais d'un service efficace et rentable. »



Au cœur de l’API Data Graph, l’identifiant unique PreciselyID permet aux clients de relier les adresses à une multitude de données pour fournir des informations supplémentaires, telles que les relations entre les bâtiments, données de parcelles, attributs de

propriété, adresses, données démographiques, risques naturels, etc. L'API Data Graph simplifie les requêtes vers le riche portefeuille de données connectées de Precisely et peut faciliter l'accès aux données des partenaires secteur. Parmi ces partenaires figure

GeoX, spécialiste du traitement d’images aériennes qui fournit des renseignements sur les biens immobiliers aux compagnies d’assurance. En tant que partenaire industriel, GeoX injecte ses informations résidentielles dans l’API Data Graph afin de permettre

aux compagnies d’assurance d’améliorer l’évaluation des risques, de souscrire des polices avec précision, ainsi que de prévoir et de prévenir les sinistres en établissant une vue complète sur 360 degrés des biens résidentiels et commerciaux.



« Le lancement de l’API Data Graph transforme en profondeur la façon dont les entreprises rassemblent leurs données pour améliorer la pertinence contextuelle de l’intelligence artificielle et de l’analytique avancée, explique Dan Adams, Senior Vice-President

and General Manager, Data Enrichment, de Precisely. Notre portefeuille de solutions d’enrichissement des données est conçu pour fonctionner de manière transparente en utilisant des identifiants uniques pour créer un réseau de données connectées où les relations

entre les différentes caractéristiques sont cartographiées dans les jeux de données. Au fur et à mesure que nous étendons ce réseau en reliant au préalable les données de nos partenaires de confiance, les possibilités deviennent illimitées. Nous savons que

nos clients gagneront du temps et qu’ils pourront ainsi se concentrer sur l’innovation et non plus sur la préparation des données. »



L'API Data Graph et une large gamme d'autres outils de pointe sont disponibles sur le portail des développeurs

Precisely

Data Integrity Suite, récemment annoncé par l'entreprise, qui propose des outils et des ressources conviviaux pour les développeurs afin de réduire le temps nécessaire à la création d'applications.