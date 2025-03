Pigment dévoile sa feuille de route IA agentique

Pigment, plateforme de planification stratégique et de pilotage de la performance alimentée à l’IA, annonce aujourd’hui le lancement de son tout premier agent IA : l’Agent Analyste (Analyst Agent) en avant-première privée et dévoile sa feuille de route pour le déploiement progressif d’une suite d’agents. Cette annonce marque une nouvelle étape de la mission principale de Pigment : redéfinir la planification d’entreprise à travers une technologie unique d’agents autonomes, collaboratifs et proactifs, capables d’améliorer concrètement la performance des organisations.



Intégrés de manière transparente à Pigment, ces agents IA viennent enrichir des fonctionnalités existantes de la plateforme, à l’image de Pigment AI Search, qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement les données essentielles - structurées ou non, ainsi que des tableaux de bord, documents et des processus. Résultats ? Pigment AI Search favorise une prise de décision plus rapide, un accès simplifié à l’information et une meilleure culture de la donnée au sein de l'organisation cliente. Depuis son lancement en septembre 2024, l'adoption des fonctionnalités IA Pigment a été multipliée par sept.



Alors que les organisations voient la valeur d'une plateforme de performance construite pour l'ère de l'IA, Pigment a connu une croissance impressionnante au cours de l'année écoulée, pour inclure :



Un revenu annuel récurrent (ARR) multiplié par 2

Une forte croissance en Amérique du Nord, qui représente près de 60% du chiffre d'affaires de Pigment

Une hausse de 50% du nombre de clients

Une multiplication par 2,5 du nombre de clients grands comptes dont ServiceNow, Snowflake, Block,... et par 3 concernant des entreprises de Fortune 500 (Unilever et Siemens par exemple)

Le renforcement des partenariats stratégiques avec Deloitte, PwC et Google

Le lancement de plus de 150 nouvelles fonctionnalités.

"Une équipe RevOps performante doit faire preuve d'agilité pour avaner et itérer rapidement. Il y a toujours le plan initial... puis les ajustements inévitables. Pigment a joué un rôle clé en nous, permettant d'opérer ces changements en quelques heures seulement, et en nous aidant à gagner en agilité."

James Jackson, Global Head of GTM Planning, Compensation and Systems, Snowflake



Agents IA : L'avenir de la planification d'entreprise

Le lancement de l'agent Analyste est la première étape vers un réseau d'agents personnalisables, capables de gérer de manière autonome les tâches complexes et chronophages et de transformer proactivement les décisions stratégiques en actions concrètes. A termes, ces agents vont révolutionner la façon dont les équipes métiers travaillent.

À mesure que Pigment ajoutera des agents à sa suite, les organisations pourront en effet accomplir imaginer le résultat à atteindre et générer un ensemble infini de scénarios pour identifier et déterminer la meilleure combinaison de leviers à actionner pour y parvenir.



La feuille de route IA agentique de Pigment comprend :



L'agent Analyste ou Analyst Agent(disponible aujourd'hui) : il analyse les données internes et externes pour déterminer les tendances et anomalies, identifier les facteurs clés de performance et proposer des recommandations sous forme de tableaux de bord, rapports et même audio pour aider les équipes à agir.

L'agent Planificateur ou Planner Agent : il collabore avec l'agent Analyste pour traduire ces informations en actions. Grâce à son expertise métier (finance, chaîne d'approvisionnement, opérations,...), il sera à même de proposer de manière proactive des recommandations basées selon les objectifs de l'organisation et les conditions du marché. Par exemple : en cas de performance commerciale moyenne en Amérique du Nord vs. un dépassement d’objectifs pour l’Europe, l'agent planificateur simulera différentes stratégies régionales pour rétablir la performance globale de l’organisation.

L'agent Modélisateur ou Modeler Agent : il construit et met à jour de manière autonome les modèles de données, sur lesquels se basent les agents Analyste et Planificateur. Il s’assure de maintenir la performance de ces modèles en fonction des changements de l'entreprise et effectue des contrôles qualité des données utilisées.

3 cas d’usages concrets avec les Agents IA Pigment :



Les équipes financières gagnent des heures grâce à l'automatisation de l'analyse des écarts budgétaires

Une équipe FP&A qui passait collectivement 30 heures au début de chaque mois à préparer des analyses d'écarts budgétaires peut désormais compter sur les agents Analyst et Planner pour gérer les dépenses. Les agents peuvent surveiller en permanence les performances financières, en signalant proactivement aux équipes financières les risques et les opportunités dès que les indicateurs avancés changent. Lorsque des écarts apparaissent entre les chiffres réels et les chiffres budgétés, ils peuvent, de manière autonome, analyser les raisons de ces variations et suggérer des stratégies exploitables pour aller de l'avant.

Équipes opérations et commerciales : établir des prévisions de vente plus précises et définir des territoires et des quotas équilibrés

Une première ébauche des plans commerciaux annuels régionaux et des quotas de vente sont préparés à l’avance par l’agent IA. Les agents IA peuvent en effet définir de manière autonome les objectifs de vente en fonction de la croissance du chiffre d'affaires souhaitée, des taux de conversion historiques et des recrutements prévus. Ils sont ainsi à même d’établir des plans optimisés par région en fonction du pipeline existant et de la demande.

Équipes Supply Chain : bénéficier d'une assistance pour affiner les inputs et réduire le temps de production des Demand Planners

Les Demand Planners préparent généralement l’actualisation de leurs prévisions hebdomadaires pour qu'elle soit intégrée à leur système. Ils peuvent désormais s'appuyer sur l'agent Planificateur qui exécute, compare et propose des recommandations de prévisions plus fiables basées sur l’analyse de volumes massifs de données passées et actuelles. Une fois le téléchargement réussi, l'agent Analyste prend en compte l’évolution de la demande et examine les indicateurs clés (politiques de stock par exemple). L’agent est ainsi en mesure d’adapter les politiques de stock et de synchroniser la production avec la demande actualisée - tâches qui était autrefois fastidieuse et répétitive.

"L'IA évolue, tout comme notre capacité à doter les équipes d'outils innovants. Nous entrons dans une nouvelle ère où les agents IA s'intègrent de manière transparente aux usages des équipes métiers. Ce qui, autrefois, nécessitait une bande passante énorme devient possible, voire optimisé grâce au soutien des agents IA. Cette annonce élargit considérablement le champ des possibles pour les équipes et leurs missions puisqu'ils seront en mesure de prendre des décisions rapides et fiables, et d’atteindre un niveau de performance sans précédent.", Eléonore Crespo, co-CEO et co-fondatrice, Pigment



Grâce à une IA générative native, Pigment est aujourd’hui la seule entreprise à combiner technologie et expertise pour concrétiser cette vision de la planification de demain. Sa fondation technologique permet à la plateforme de disposer des données de qualité, des capacités de modélisation et de l’expérience utilisateur nécessaires pour favoriser l'adoption de l’outil tout en améliorant la performance globale de l’organisation.