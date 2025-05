Betclic & MeltOne : Une collaboration pour modéliser et piloter la performance avec Pigment

Un besoin d’agilité et de collaboration

En 2022, dans un contexte de forte croissance et de marché très réglementé, Betclic

cherchait à se doter d’un outil permettant d’accompagner ses équipes dans la gestion des

prévisions financières, avec des besoins spécifiques : flexibilité, rapidité de déploiement,

capacité à s’adapter aux particularités de l’industrie des jeux en ligne, et une facilité

d’utilisation pour favoriser la collaboration interne. Après une phase d’études comparatives,

Pigment s’est rapidement imposée comme la solution la plus adaptée. Pour accompagner la

mise en œuvre, Betclic a sollicité MeltOne, partenaire privilégié de Pigment, capable

d’apporter une expertise à la fois fonctionnelle et technique.

« MeltOne est arrivé en amont du projet, dès la phase de démonstration. Ils ont su

comprendre nos attentes, nous proposer une modélisation en partant d’une feuille blanche,

et nous prouver en temps réel la flexibilité et la puissance de la solution, » déclare Victor

Henri, Directeur Financier Adjoint de Betclic

Le projet a été lancé sans délai, avec un objectif clair : livrer un premier périmètre

opérationnel en moins de six mois, incluant la formation des équipes internes. Pour cela,

MeltOne a privilégié une approche en co-construction, en intégrant pleinement les équipes

finance de Betclic dans le développement du modèle.

« L’un des enjeux était de garantir l’autonomie des équipes Betclic. Dès le départ, nous

avons travaillé main dans la main pour transférer nos compétences, les accompagner sur

les bonnes pratiques de modélisation et faire en sorte qu’ils puissent, par la suite, faire

évoluer la solution en toute indépendance, » souligne Camille Maurice, Directeur Data &

Analytics chez MeltOne.

Pari réussi : six mois plus tard, Betclic disposait d’un outil pleinement opérationnel, intégré

avec son ERP, permettant aux équipes finance de piloter plus efficacement leurs budgets,

prévisions et KPIs tout en étant autonomes pour la faire évoluer.

De la finance aux RH : élargissement du périmètre

Fort du succès du premier projet, Betclic a décidé de poursuivre la collaboration avec

MeltOne, cette fois sur un tout autre périmètre : en RH avec le processus annuel de révision

salariale. La même année, en 2022, un second projet a été lancé autour de la digitalisation

du processus, jusqu’alors géré via Excel. Le processus était complexe, chronophage et

difficile à consolider.

Là encore, MeltOne est intervenu avec une approche adaptée : un développement “clé en

main” piloté en collaboration avec les équipes RH (Xavier Guery et Anne-Claire Longet) du

groupe, aboutissant à la mise en place d’un outil complet pour la gestion des enveloppes

salariales et l’impact sur la masse salariale.

« Nous avions besoin d’un outil robuste, capable de structurer nos processus RH tout en

apportant de la visibilité et de la cohérence sur plusieurs pays. MeltOne a su répondre à

cette demande, en livrant un outil en seulement 40 jours, » témoigne Victor Henri.

Un partenariat basé sur la confiance et l’efficacité

Au fil des projets, MeltOne est devenu un partenaire de confiance pour Betclic. La capacité

du cabinet à s’adapter aux besoins spécifiques du secteur, à proposer des solutions

sur-mesure, et à transmettre ses compétences aux équipes a permis d’instaurer une relation

de confiance durable.

« J’ai beaucoup apprécié la collaboration avec Meltone qui a su être disponible, transparent

dans son approche et pragmatique dans le projet. MeltOne a su tenir ses engagements,

livrer dans des délais serrés, tout en nous permettant de devenir autonomes sur l’outil, »

conclut Victor Henri.