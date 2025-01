BNP Paribas signe un partenariat avec Oracle pour renforcer sa stratégie cloud

BNP Paribas s'appuie sur la technologie Oracle pour gérer une partie de ses bases de données on-premise depuis plus de 20 ans. Le Groupe intègre désormais Exadata Cloud@Customer afin d’améliorer la performance de la gestion de ces bases de données. Ce choix répond à l’ambition de la banque de continuer à améliorer ses services tout en garantissant la sécurité des données de ses clients afin de leur offrir une expérience toujours plus fluide et personnalisée.



Grâce à Oracle Exadata Cloud@Customer, la banque pourra allier les avantages d'une infrastructure cloud tout en maintenant ces bases de données on-premise. Cette solution intègre des technologies avancées de chiffrement et de surveillance en temps réel, assurant le plus haut niveau d’intégrité des données. La banque pourra exploiter toutes les fonctionnalités d'automatisation offertes par Oracle Database telles que l’optimisation des traitements, une meilleure accessibilité des bases de données au sein du Groupe et un basculement automatique pour renforcer la fiabilité et la résilience du système, garantissant ainsi une continuité de service optimale. De plus, cette approche permettra de réduire la latence entre les applications et les données, améliorant l'efficacité opérationnelle et les performances globales, tout en simplifiant la gestion de l'obsolescence.



Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de la stratégie cloud de BNP Paribas. Depuis plusieurs années, la banque investit dans des solutions de cloud privé et de cloud dédié pour optimiser ses infrastructures IT tout en garantissant le contrôle sur ses données hébergées dans les data centers du Groupe. En ligne avec sa stratégie cloud, et pour assurer la sécurité des données de ses clients, BNP Paribas ne met pas de données clients ou d’environnement de production contenant des données sensibles dans le cloud public.



« L’adoption d’Oracle Exadata Cloud@Customer s’inscrit pleinement dans la stratégie cloud de BNP Paribas pour continuer à bénéficier du plein potentiel des technologies dans un cadre sécurisé. Grâce à une gestion optimale de ces données, ce partenariat permet à la banque de continuer à innover, de garantir la continuité d’activité et toujours assurer la meilleure qualité des services pour nos clients », a déclaré Bernard Gavgani, Directeur des Systèmes d’Information de BNP Paribas



« Les organisations financières adoptent rapidement les technologies cloud pour réduire les coûts et accélérer leur capacité à exploiter de nouvelles opportunités de marché », a déclaré Juan Loaiza, vice-président exécutif, Technologies de base de données critiques, Oracle. « En utilisant Oracle Exadata Cloud@Customer, BNP Paribas fera évoluer son parc de bases de données vers un modèle cloud moderne, agile et rentable qui leur permettra d'innover plus rapidement tout en respectant les réglementations strictes en matière de localisation et de confidentialité des données. »