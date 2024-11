Partout en Europe, des entreprises adoptent Oracle EU Sovereign Cloud pour gérer leurs données stratégiques

Le fournisseur de soins de santé polonais NU-MED Group, le fournisseur de logiciels belge Consono et Estonian IT Centre (RIT) comptent désormais parmi les entreprises européennes qui ont adopté Oracle EU Sovereign Cloud pour répondre aux normes en matière de résidence et de confidentialité des données. En migrant leurs systèmes et services métier critiques vers Oracle EU Sovereign Cloud, elles pourront tirer parti de ressources de calcul cloud flexibles, sécurisées et à hautes performances tout en exécutant leurs données sensibles à partir des frontières de l’UE avec le soutien du personnel résidant dans l’UE.



NU-MED Group, l’un des principaux fournisseurs de radiothérapie, d’oncologie et de diagnostic du cancer en Pologne, migre son système d’information hospitalier central (HIS) qui gère ses principales activités et ses systèmes opérationnels vers Oracle EU Sovereign Cloud. Avec Oracle EU Sovereign Cloud, NU-MED Group sera en mesure de moderniser et d’automatiser ses applications HIS, notamment la gestion des patients, les dossiers médicaux, la facturation, les RH, la gestion des médicaments et les achats, dans le cadre d’un programme pluriannuel de dématérialisation. En outre, Oracle EU Sovereign Cloud aidera NU-MED Group à réduire ses coûts opérationnels, à accroître son efficacité et sa durabilité informatiques, à assurer la sécurité des données et de l’infrastructure des patients et à répondre aux exigences de souveraineté des données.



« L’exécution de nos systèmes métier dans les data centers situés dans l’UE, avec des opérations gérées par des entités juridiques et du personnel de l’UE, constitue une pierre angulaire de notre stratégie de protection des données ainsi que de nos plans d’adoption du cloud au sens large », explique Piotr Rajski, Directeur de la technologie de NU-MED Group. « Oracle EU Sovereign Cloud nous offre toute la flexibilité et l’agilité du cloud avec des ressources de calcul situées entièrement au sein de l’UE. Cela nous permet de consolider et moderniser nos opérations mais aussi d’améliorer l’expérience de nos patients, tout en nous donnant une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des ressources de données critiques et en garantissant la sécurité des données de santé et de l’infrastructure. »



Estonian IT Centre (RIT), qui fournit des services de TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) au gouvernement estonien, utilise Oracle Exadata Cloud@Customer avec EU Sovereign Operations pour exécuter des opérations critiques du gouvernement. Déployé dans les data centers du RIT en Estonie, Oracle Exadata Cloud@Customer permet au RIT d’améliorer l’évolutivité des systèmes gouvernementaux tout en prenant en charge la conformité avec ses réglementations en matière de sécurité et de résidence des données. En tant que partie intégrante de cette solution souveraine, Exadata Cloud@Customer est géré par l’équipe opérationnelle d’Oracle EU Sovereign Cloud, avec du personnel résidant dans l’UE, ce qui contribue à garantir que les données sensibles des citoyens sont traitées au sein de l’UE.



« Oracle Exadata Cloud@Customer nous fournit des performances Oracle Database avancées et une haute disponibilité pour prendre en charge les applications gouvernementales critiques », explique Ergo Tars, Directeur d’Estonian IT Centre. « Nous l’avons déployé derrière nos pare-feux et avec des opérations gérées par l’équipe Oracle EU Sovereign Cloud. Il nous aide à bénéficier d’avantages cloud tout en respectant les réglementations régionales en matière de résidence des données et d’accès. Nous ne serions pas en mesure d’avoir un cloud dans nos data centers avec les services de cloud public conventionnels. »



Consono, un fournisseur de logiciels d’analyse de données établi en Belgique, exécute une instance dédiée de sa plateforme SaaS d’analyse de Dynizer sur Oracle EU Sovereign Cloud pour son client Cevi, un fournisseur de services informatiques pour le secteur public belge. Consono a déployé Dynizer vers Oracle EU Sovereign Cloud en toute simplicité avec la même architecture et les mêmes compétences que celles utilisées dans ses régions commerciales Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Ce déploiement permet à Cevi d’exécuter des analyses de gestion de documents pour New Social, sa plateforme de services sociaux, entièrement sur le cloud, tout en veillant à ce que les données sensibles des citoyens soient traitées et stockées conformément aux réglementations européennes et belges en matière de résidence des données.



« Le déploiement de l’application Dynizer de Consono sur Oracle EU Sovereign Cloud nous permet d’exécuter nos processus d’analyse de données entièrement sur le cloud tout en répondant aux exigences de protection et de résidence des données », expliquent Patrick Meersseman et Serge Vermeersch, Responsables de la protection numérique au Service de sécurité des informations de Cevi. « Nous avons une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur les ressources de données critiques tout en nous permettant de tirer pleinement parti des avantages de la technologie cloud, y compris la rentabilité, les performances et l’évolutivité. »



« Avec la demande de presque tous les pays de l’UE, dans 22 secteurs tels que le gouvernement, les services professionnels, les services financiers, la santé, la technologie et les télécommunications, Oracle EU Sovereign Cloud est un choix populaire pour le déploiement de services cloud dans l’UE », constate Agnieszka Bruyere, vice president, EMEA Cloud, Oracle. « Nos clients, dont NU-MED Groupe, Estonian IT Centre et Consono, n’ont plus besoin de faire de compromis entre les avantages de la technologie cloud et la souveraineté des données. Grâce à Oracle EU Sovereign Cloud et aux options cloud distribuées dans leur data center, ils peuvent accélérer l’adoption du cloud et la modernisation de la technologie tout en contrôlant davantage les ressources liées à leurs données critiques et en respectant les réglementations de l’UE. »