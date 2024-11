Oracle Database@Azure disponible dans de nouvelles régions et avec de nouveaux services pour répondre à la demande mondiale

TheCraneware Group, Vodafone et bien des entreprises de presque tous les principaux secteurs d’activité du monde choisissent Oracle Database@Azure pour accélérer leurs migrations cloud et prendre en charge leurs workloads les plus exigeants et sensibles. Pour répondre à la hausse rapide de la demande de par le monde, Oracle Database@Azure est désormais disponible dans de nouvelles régions avec toujours plus de nouveaux services. Oracle Database@Azure s’implante pour la première fois en Amérique du Sud dans la région Brésil Sud et continue aussi de se développer en Europe avec la région Italie Nord. Oracle Database@Azure est désormais disponible dans neuf régions du monde, 24 régions supplémentaires étant prévues d’ici la fin de 2025, dont la région France Sud.



Trisus® de Craneware Group tourne sur Oracle Database@Azure pour remplir sa mission critique pour les entreprises pharmaceutiques



The Craneware Group, qui fournit des solutions logicielles et des services à plus de 12 000 hôpitaux, cliniques et pharmacies, a choisi Exadata Database Service sur Oracle Database@Azure. Son application SaaS stratégique pour les pharmacies gère toute leur activité : les achats, la facturation, la tarification, la gestion des stocks, la supply chain, le reporting, la conformité et l’audit.



« Notre suite d’applications SaaS pour les services liés à la pharmacie répond aux besoins d’un grand nombre de patients », explique Abhilesh Gandhi, Directeur de la technologie, The Craneware Group. « Oracle Exadata Database Service sur Oracle Database@Azure peut offrir l’évolutivité, la fiabilité et la sécurité que nous et nos clients attendons. L’engagement d’Oracle envers le multicloud ainsi que sa stratégie cloud distribuée font la différence et nous aident à planifier l’avenir. »



Vodafone approfondit sa stratégie multicloud avec Oracle Database@Azure



La migration vers le cloud est au cœur de la stratégie informatique de Vodafone pour permettre à ses opérations en Europe d’améliorer encore davantage l’expérience client. Elle nécessite une plus grande flexibilité et une coopération avec les différents acteurs du secteur.



« Les bases de données Oracle exécutées sur Exadata alimentent des applications stratégiques sur nos serveurs physiques depuis de nombreuses années », explique Pedro Sardo, Directeur des services partagés technologiques et des opérations informatiques du groupe Vodafone. « Avec Oracle Database@Azure, nous pouvons désormais unifier et exécuter des applications de base de données sur plusieurs clouds. Grâce à cette capacité étendue, nous pouvons continuer à fournir des services numériques sécurisés, résilients et performants à nos clients à grande échelle, seulement maintenant plus rapidement et de manière plus rentable. »



Nouvelles solutions Oracle et intégrations de données améliorées disponibles pour Oracle Database@Azure



Microsoft et Oracle continuent d’ajouter de nouvelles fonctionnalités puissantes pour Oracle Database@Azure.



Intégrations d’Autonomous Database avec Azure : Autonomous Database s’intègre facilement aux services Azure clés, notamment Entra ID, Azure DevOps, Visual Studio Code, Azure API Management Service et Microsoft Teams. Les nouvelles intégrations incluent la possibilité de stocker des clés de chiffrement de base de données dans Azure Key Vault et d’accéder directement aux objets SharePoint avec SQL.

Terraform avec Azure Resource Manager (RM) : Désormais disponible pour Oracle Exadata Database Service et Oracle Autonomous Database sur Oracle Database@Azure. Avec la prise en charge de Terraform, le provisionnement et la sécurité peuvent être automatisés avec une infrastructure déclarative qui peut être codée, partagée, gérée par version et exécutée dans un workflow.

Intégration améliorée avec Microsoft Fabric : Open Mirroring est désormais en aperçu public, permettant la réplication et la synchronisation continues des données pour mettre en miroir les bases de données dans Fabric avec Oracle GoldenGate. Open Mirroring assure la synchronisation des données mises en miroir en temps réel, afin de garantir que les données sont prêtes pour l’analyse au sein de Microsoft Fabric.

Intégration à Microsoft Purview : Microsoft Purview prend désormais en charge Oracle Database@Azure pour des fonctionnalités complètes de gouvernance et de conformité des données que les entreprises peuvent utiliser pour gérer, sécuriser et suivre les données sur les workloads Oracle.

Prise en charge de l’infrastructure Oracle Exascale : Oracle prévoit de fournir Oracle Exadata Database Service sur une infrastructure Exascale dans Oracle Database@Azure au cours des 12 prochains mois. Les clients de toutes tailles pourront alors exécuter Exadata Database Service avec une évolutivité hyper-élastique et une tarification à l’utilisation.



Oracle Database@Azure étend sa présence dans le monde



Avec l’ajout des régions Brésil Sud et Italie Nord, Oracle Database@Azure est désormais disponible dans neuf régions : Australie Est, Brésil Sud, Canada Centre, États-Unis Est, France Centre, Allemagne Ouest, Italie Nord, Royaume-Uni Sud et États-Unis Ouest (DR).



En outre, le service devrait être disponible dans 24 régions supplémentaires d’ici la fin de 2025 (Inde Centre, États-Unis Centre, Japon Est, Europe Nord, Asie Sud-Est, États-Unis Centre-Sud, Espagne Centre, Suède Centre, Émirats arabes unis Nord, États-Unis Est 2, Europe Ouest, États-Unis Ouest 2, États-Unis Ouest 3 et dix régions Azure réservées à la reprise après sinistre). Les régions de reprise après sinistre comprennent Australie Est (DR), Brésil Sud-Est (DR), Canada Est (DR), France Sud (DR), Allemagne Nord (DR), Japon Ouest (DR), États-Unis Centre Nord (DR), Inde Sud, Suède Sud (DR), Émirats arabes unis Centre (DR) et Royaume-Uni Ouest (DR).



Un multicloud conçu pour les clients



Les clients peuvent acheter Oracle Database@Azure via Azure Marketplace. Ils peuvent utiliser les engagements et les programmes de remise Azure existants, ainsi que leurs avantages de licence Oracle tels que Bring Your Own License (BYOL) et Oracle Support Rewards. Oracle Autonomous Database, Oracle Exadata Database Service et Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service sont disponibles avec des devis personnalisés via une offre privée. Oracle Autonomous Database est également disponible avec paiement à l’utilisation, ce qui donne aux clients la possibilité de déployer une base de données entièrement gérée en quelques minutes.



Avec Oracle Database@Azure exécuté sur OCI dans les data centers Azure, les clients bénéficient des avantages suivants :



Options flexibles pour simplifier et accélérer la migration de leurs bases de données Oracle vers le cloud, avec notamment la compatibilité avec des outils de migration éprouvés tels qu’Oracle Zero Downtime Migration

Possibilité de créer de nouvelles applications cloud natives à l’aide des technologies OCI et Azure, y compris le riche ensemble de services de développement et d’IA d’Azure

Parité de tarification avec OCI pour le plus haut niveau de performances, d’évolutivité et de disponibilité des bases de données Oracle possible uniquement via les systèmes de production Oracle Exadata qui sous-tendent Oracle Database@Azure

Simplicité, sécurité et faible latence pour créer des solutions intégrées avec les services Autonomous Database et Azure

Cohérence avec les déploiements on-premise d’Oracle Database et d’Oracle Exadata pour réduire la nécessité de réarchitecturer ou de refactoriser les solutions

Expérience client et support unifiés entre Oracle et Microsoft

Achat simplifié et possibilité d’exploiter les licences, les engagements et les programmes de remise d’Oracle et de Microsoft

Niveaux Silver, Gold et Platinum d’Oracle Exadata Database Service sur Oracle Database@Azure validés par Oracle Maximum Availability Architecture (MAA)

L’assurance d’un service et d’une architecture unifiés testés et pris en charge par deux des entreprises les plus renommées du cloud



« De plus en plus de clients voient la valeur et la flexibilité qu’Oracle Database@Azure offre pour leurs workloads les plus critiques », se félicite Karan Batta, senior vice president, Oracle Cloud Infrastructure. « Pour répondre à la demande mondiale croissante et augmenter la flexibilité, la disponibilité et la résilience qu’Oracle Database@Azure peut fournir aux clients, nous travaillons en étroite collaboration avec Microsoft pour la rendre disponible dans davantage de régions du monde et ajouter de nouveaux services. »



« Pour répondre aux divers besoins des entreprises modernes, nous continuons à rendre Oracle Database@Azure disponible dans de nouvelles régions et à ajouter de nouvelles fonctionnalités », explique Brett Tanzer, vice president, Azure Product Management de Microsoft. « Cette collaboration avec Oracle aide nos clients à s’adapter aux conditions du marché, à être plus compétitifs et à offrir de meilleures expériences à leurs clients. »



À propos du cloud distribué d’Oracle



Le cloud distribué d’Oracle offre les avantages du cloud avec plus de contrôle et de flexibilité. La gamme de cloud distribué d’Oracle comprend :



Cloud public : Les régions de cloud public à très grande échelle peuvent servir des entreprises de toute taille, y compris celles qui doivent se soumettre à des contrôles de souveraineté stricts de la part de l’UE. Consulter la liste complète des régions ici.

Cloud dédié : Les clients peuvent exécuter tous les services cloud OCI dans leurs data centers avec OCI Dedicated Region, tandis que les partenaires peuvent revendre les services cloud OCI et personnaliser l’expérience à l’aide d’Oracle Alloy. Oracle exploite également des clouds distincts pour les administrations publiques des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie, ainsi que des régions cloud isolées à des fins de sécurité nationale pour les États-Unis. Chacun de ces produits fournit un cloud complet et une pile d’IA que les clients peuvent déployer en tant que cloud souverain.

Cloud hybride : OCI fournit des services cloud essentiels on-premise via Oracle Exadata Cloud@Customer et Compute Cloud@Customer, et gère déjà les déploiements dans plus de 60 pays. En outre, OCI Roving Edge Infrastructure, avec ses différentes configurations d’appareils hautes performances robustes et portables, aide les clients à tirer parti de l’inférence d’IA à distance en périphérie.

Multicloud : Les options disponibles incluent Oracle Database@AWS, Oracle Database@Azure, Oracle Database@Google Cloud, Oracle HeatWave sur AWS et Microsoft Azure, Oracle Interconnect for Microsoft Azure, ainsi que Oracle Interconnect for Google Cloud. Elles permettent aux clients de combiner des fonctionnalités clés provenant de différents clouds.